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Переговоры Байдена и Путина: уйдут ли войска от границ Украины Экс-советник главы МВД высказался о переговорах президентов США и России

Россия не отведет войска от границы с Украиной после разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, заявил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

"Мы видим арену, на которой столкнулась старая европейская дипломатия, они объединяются и пытаются о чем-то говорить и договариваться. А с другой стороны находится российская, такая древнерусская традиция подхода — никакой демократии, бряцание оружием. Думаю, войска России как аргумент будут стоять долго на украинской границе, чтобы давить в переговорах с Европой, США, всеми остальными. Путин будет этими рычагами пользоваться очень долго", — сказал он.

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Напомним, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сегодня, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, которая поставила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.