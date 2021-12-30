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Разговор Байден-Путин: российский политик назвал два варианта развития событий "Меня эта ситуация очень беспокоит"

Есть два варианта сегодняшнего разговора президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Один хороший, один - плохой. Хороший – возможно, что Владимир Путин понял, что на Западе и вообще в мире выстраивается такой консенсус отношения к его государству и нему лично, как к шантажисту, безответственному агрессору и т.д. И он хочет предупредить это и сказать Байдену: "Джозеф, пойми - мы же так сказали, для публики. Мы же ничего такого не собираемся делать плохого", - рассказал политик.

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"Плохой вариант – в тот момент, когда они начнут говорить с Джо Байденом, что-то случится на украинской границе. И этот звонок будет предупреждением Байдену, чтобы он не волновался, что это локальная операция и т.д. Против этой точки зрения говорят оценки некоторых военных специалистов, что наши войска сейчас не так расположены, чтобы прямо сейчас нанести удар. Я - не военный. Меня эта ситуация очень беспокоит... Был бы я как-то ответственным за вооруженные силы вашей страны (Украины - прим. ред.), то на всякий случай привел бы их в боевую готовность", - заявил Гозман.

Напомним, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сегодня, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Переговоры между США и Россией, предъявившей требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.