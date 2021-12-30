14:09, Сегодня

В мире опасный вирус - особенно для детей: врач сказал какой "Это не "Дельта", которую дети легко переносят"

История нового штамма коронавируса "Омикрон" начинается с 11 ноября, когда он был выявлен в Ботсване, а через несколько дней - в ЮАР. Об этом рассказал в эфире программы "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" врач-иммунолог Андрей Волянский.

"Учитывая то, что сейчас происходит, то огромное количество новых случаев в мире. Ежедневно бьются рекорды - за прошлые сутки около 1 млн 600 тыс. новых инфицированных. За 2 года пандемии это самая большая цифра. Его главное свойство - очень высокая заразность, т.е. он легче передается - в несколько раз легче, чем "Дельта", - сказал врач.

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По его словам, "Омикрон" значительно менее тяжел - очень мало летальных исходов:

"Легкое течение, менее выраженная интоксикация и он реже "спускается" в легкие. По сути это то, что мы относим к группе острых респираторных вирусных инфекций".

Также он отметил, что если чего-то нужно сейчас и опасаться, то это нового гриппа, который уже все больше и больше распространяется в северном полушарии:

"Уже есть первые летальные исходы в США среди детей, потому что для детей это крайне опасная инфекция. Это не "Дельта", которую дети легко переносят и от которой практически не умирают. В прошлом году не было гриппа вообще из-за изоляционных мероприятий в связи с пандемией. Маски и дистанция очень хорошо защищали от прошлогодних штаммов гриппа и он не распространялся. Начиная с лета 2021 года, волна началась в Азии - и сейчас она уже в северном полушарии, в т.ч. и в Украине... Поэтому на сегодня крайне важно вакцинироваться от гриппа, потому что его настоящую угрозу мы оценим, скажем, через месяц, когда будет уже поздно вакцинироваться".

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

"Во-первых, есть два варианта третьей дозы. Первая — дополнительная, о которой сейчас идет речь, и она показана людям, которые имеют недостаточно сильную иммунную систему и могут не отвечать или недостаточно отвечать на первые две дозы. А есть понятие бустерной дозы. Она будет вводиться позже всем остальным людям, у которых нет таких состояний, о которых я сказала.

Врачи не будут специально предлагать предварительно сделать анализ на антитела, но каждый человек может по желанию сделать. Или врач скажет, а человек сам будет решать - провести исследование или просто сделать третью прививку", — объяснила она.