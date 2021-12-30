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"Повалили в наручниках силой": Ясько рассказала о состоянии Саакашвили На родине Саакашвили судят сразу по нескольким делам

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили похитили из Горийской больницы насильно и вывезли в тюрьму в Рустави. Об этом заявил его адвокат Ника Гварамия, говорится в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Народный депутат Елизавета Ясько рассказала, что не знает, был ли Саакашвили при этом в сознании и неизвестно, как он чувствует себя сейчас.

"По той информации, которая сейчас есть, но тоже неподтвержденной, его повалили в наручниках силой. В каком он состоянии - в сознании или нет - никто не знает. Его привезли в тюрьму Рустави", - сказала она.

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На родине Саакашвили судят сразу по нескольким делам. Среди них – незаконное пересечение государственной границы. Политик был задержан в октябре этого года.

Напомним, во вторник в грузинском Минюсте заявили, что лечение Саакашвили в Горийской больнице завершено, поэтому планируют задержанного экс-президента доставить обратно в тюрьму.

Раньше журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Грузии Михаил Саакашвили проведет встречу со своими преемниками на посту главы государства - Георгием Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили.

"Я отслеживаю все новости, которые касаются Михаила Саакашвили. Михаил пишет письма оттуда из тюрьмы, я получаю эти письма... Я знаю, что буквально вчера состоялась очень важная, на мой взгляд, встреча между Михаилом Саакашвили и его преемником на посту президента Грузии Маргвелашвили. Маргвелашвили был президентом пять лет после Михаила. Они были непримиримыми оппонентами, нещадно критиковали друг друга. И вот Маргвелашвили приехал в военный госпиталь в Гори к Михаилу Саакашвили, и они проговорили несколько часов. И появилось извещение о том, что планируется трехсторонняя встреча между тремя президентами Грузии - Михаил Саакашвили, Георгий Маргвелашвили и нынешний президент Саломе Зурабишвили", - сообщил Гордон.