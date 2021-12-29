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Зачем Лукашенко снова едет в Москву: Фейгин назвал причину "Дожимают они Лукашенко"

Ничего нового в отношениях России и Беларуси уже не происходит. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

"Дожимают они Лукашенко. То, что заявил премьер Беларуси о том, что вполне допускает перенос эмиссионного центра в Россию и переход в Беларуси на российскую валюту, - это почти предпоследняя уступка, которой добивается сейчас Москва перед согласованием окончательного объединения и учреждения главного органа Россия-Беларусь как союзного государства - это первого выборного должностного лица - президента союзного государства. Я думаю, что все к этому идет. В Беларуси гигантские экономические проблемы, и единственным выходом для нее является согласие, чтобы получить от Москвы дотации... Учитывая госдолг, который перед Россией существует в Беларуси, там в принципе финансовая система не может уже самостоятельно функционировать... Я думаю, что от Беларуси должны добиться создания эмиссионного центра в Москве", - рассказал Фейгин.

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По его мнению, изменение в проекте новой Конституции Беларуси о безъядерном статусе страны является ключевым, потому что все остальное - это декорации:

"Лукашенко может вставлять любые пункты про два срока и т.д. - это не имеет никакого значения, потому что сейчас власть будет переходить все больше к Москве. Неизбежно то, что Москва будет использовать общие границы с ЕС - а Беларусь на них выходит со странами НАТО - для того, чтобы оборонять их при помощи размещения там (на территории Беларуси - прим. ред.) ракет средней и малой дальности".

Напомним, на 29 декабря анонсирована двусторонняя встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. По информации пресс-службы главы Белоруси, на ней будут обсуждаться "актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества".

Ранее белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на заявления о создании нового "Советского Союза" с Россией, не заинтересован в таком объединении.

"Даже если откинуть мнение, что подобного Европейскому Союзу равноправного союза между Беларусью и Россией получиться не может в силу разного потенциала государств, то вернемся к истокам. Это цитата Александра Лукашенко, который успешно занимается созданием союзов с конца 90-х годов, уже больше 20 лет. Наверное, он видит себя у власти еще достаточно длительное время. Почему бы вновь не использовать эту риторику, если ее так хорошо покупают в России, готовы давать за это поддержку - не только материально стимулировать белорусскую экономику, но и политически поддерживать диктатуру в Европе", - заявил белорусский оппозиционер.