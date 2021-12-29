15:41, Сегодня

Переговоры США-Россия: эксперт назвал две теории "Они подняли ставки достаточно высоко"

Пространство для компромисса, сближения позиций США и России не так уж много. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Владимир Дубовик.

"Я думаю, что все-таки какой-то компромисс там должен быть, потому что есть две теории, которые пытаются объяснить поведение России. Первая: они скажут "вы не идете на уступки, поэтому мы выходим из переговоров". А вторая: Россия понимает, что часть их предложений можно снять, но оставить какие-то наиболее принципиальные для них, среди которых – невозможность вступления Украины и Грузии в НАТО", – сказал он.

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"Я думаю, что достаточно уже пропагандистского и военного обеспечения со стороны России на наших границах. Думаю, что они подняли ставки достаточно высоко", - сказал Дубовик.

Напомним, переговоры между Соединенными Штатами и Россией должны пройти 10 января.

"Соединенные Штаты ожидают участия с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия-НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 число", - сообщили в Совете по нацбезопасности США.

В администрации добавили, что подход президента Байдена по отношению к Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.