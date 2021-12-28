18:27, Сегодня

Лукашенко хочет пожизненных гарантий - советник Тихановской "Лукашенко выгодно демонстрировать поддержку Путина"

Никто не собирается спрашивать белорусский народ, что они думают о новой Конституции. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка, комментируя вынесение проекта новой Конституции Беларуси на "общественное обсуждение".

"Наше первое впечатление, что никаких серьезных изменений не произойдет, никакой демократизации Конституция не предусматривает – она только укрепит власть Лукашенко. Он вводит для себя дополнительные гарантии, например, дает себе жизненный иммунитет и не может быть преследован за все совершившиеся преступления. Я думаю, что это один из главных артикулов этой новой Конституции – обеспечить безопасность ему и его семье. Но мы считаем, что это имитация, и будем просить другие государства – и Украину тоже – не признавать ни референдум, ни эти конституционные изменения", – рассказал советник.

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Также он отметил, что дружба между президентом России Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко является ситуационной:

"Лукашенко выгодно демонстрировать поддержку Путина, потому что многие силовики, военные смотрят на Москву. И если за Лукашенко стоит Путин, то они лояльны к Лукашенко. Как только в их отношениях (Лукашенко и Путина - прим. ред.) пробежит кошка, то все это очень быстро развалится. Лукашенко становится для Путина токсичным, а с санкциями со стороны Европы – и очень невыгодным. У Путина свои интересы – он хочет укрепить контроль над Беларусью. Конечно, для него выгодно иметь такую "буферную зону" между НАТО и Россией, но имеет ли он такое безоговорочное влияние на ситуацию внутри Беларуси - я не уверен".

Напомним, власти Беларуси вынесли на всеобщее обсуждение проект новой Конституции страны.

Среди прочих поправок к Конституции Беларуси, есть следующие:

Ограничение сроков президента. Согласно тексту проекта один и тот же человек сможет занимать должность президента Беларуси не более двух сроков. Ограничение начнет действовать после вступления в должность новоизбранного президента. Лукашенко в случае победы на очередных выборах сможет стать президентом еще на два срока.

Расширение полномочий президента. Президент Беларуси сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, "массовых и других беспорядков".

Согласно поправкам к Конституции, президент, прекративший исполнять полномочия, имеет неприкосновенность, и его не смогут привлечь к ответственности за действия, совершенные им в период его пребывания в должности.

Ядерная и не нейтральная. Из Конституции Беларуси решили убрать упоминание о нейтральном и безъядерном статусе Республики.

Государственным наравне с белорусским языком будет русский.

Нераспускной парламент. Срок полномочий парламента в случае принятия новой Конституции будет продлен с 4 до 5 лет. Распустить парламент нельзя будет не только в первый год полномочий, как сейчас, но и в последний.