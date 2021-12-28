13:36, Сегодня

Коронавирус в Израиле: врач рассказал о четвертой дозе "Количество нейтрализующих антител подросло"

Третья доза от коронавируса привела к снижению заболеваемости в Израиле, показав свою эффективность. Об этом сказал в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" израильский врач Борис Бриль.

"Количество нейтрализующих антител подросло. По поводу 4-й дозы - пока идут исследования в больнице Шиба - не безопасности, а исследования эффективности - стоит ли делать 4-ю дозу. Мы делаем вакцину для того, чтобы была выработка антител. Возможные реакции - покраснения, боль в месте укола, повышение температуры и, возможно, головные боли, кто-то себя плохо чувствует несколько дней", - сказал он.

Читайте также: Пискун: в 2023 году коронавируса уже не будет

Также врач рассказал про препарат "Паксловид" - таблетки для пациентов с COVID-19, произведенные компанией Pfizer, - который одобрило Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA):

"Это лекарство, которое вносит изменения в то, чтобы было неконтролируемое размножение самого вируса. И таким образом, когда идет это неконтролируемое размножение, происходит поломка. И вирус сам по себе уже перестает размножаться. Также часть этой таблетки - это лекарство от СПИДа, чтобы не было быстрого выведения самого лекарственного препарата из человека. Насколько это будет эффективно не в исследовании, а в популяциях, - пока еще говорить рано".

Напомним, в Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива в понедельник, 27 декабря, начали делать прививки четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19.

В медицинском центре Шиба 150 медработникам, получившим третью, бустерную, прививку в августе, были введены четвертые дозы вакцины Pfizer. Это делается в рамках исследования, чтобы определить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, отмечают израильские СМИ.

Бывший директор отделения трансплантации сердца центра Шиба Джейкоб Лави надеется, что работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно дает крайне необходимую защиту против "Омикрона".