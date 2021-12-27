20:45, Сегодня

Украинский дипломат объяснил, как изменить политику введения санкций против России "Россия идет на шаг впереди"

Санкции против России играют свою роль, но нужно вводить их сейчас. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Валерий Чалый.

"Нужно санкции вводить сейчас – причем санкции, которые бы останавливали Россию. Надо перехватить инициативу – иначе это все будет тянуться очень долго", - сказал он.

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"Не надо угрожать санкциями, а сделать их сейчас, а потом сказать России: "Отводите свои войска – мы санкции эти снимем. Вы выходите из Донбасса – мы эти санкции снимем". Так надо действовать. А они сейчас – и мы – этот темп теряем. Здесь могу сказать откровенно и объективно, что Россия идет на шаг впереди. Но почему? Авторитарная страна, все решения принимаются кучкой людей. Люди в России на это отреагировать никак не могут... Оппозиция вытеснена", - рассказал дипломат.

Также его удивили настроения в России, в частности, относительно спокойного восприятия возможности войны:

"Это очень странно. Может, мы не знаем объективных данных, но мне кажется, что вряд ли может быть такая мотивация в России, чтобы воевать – я уже не говорю о пропаганде. Им нужно шантажировать. А если у тебя есть противник, у которого есть, чем защищаться, то как ты будешь шантажировать? Поэтому они хотят шантажировать дальше, "оружие Украине не нужно, нельзя". Они перевернули всю эту пропагандистскую историю".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад провоцирует "маленькую войнушку" в Украине и поставляет ей оружие, чтобы потом обвинить РФ.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал он.

Ранее обозреватель сетевого издания "МБХ медиа" Роман Попков рассказал, как российские власти навязывают своим гражданам тему Украины.

"Кремль, тем не менее, пытается усиленно через полностью контролируемое телевидение вернуть российское общество в состояние перманентной истерики. Кричат во всех ток-шоу об Украине, в любое время можно включить телевизор, и будет тема Украины, тема Зеленского. Есть такое стремление, Кремль пытается с людьми разговаривать языком холодной войны, он себя чувствует уверенно. Потому что сложно объяснить, почему цены растут", - сказал он.