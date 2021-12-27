19:11, Сегодня

В окружении Байдена есть агенты Путина — Пионтковский Андрей Пионтковский рассказал, как США реагирует на угрозы со стороны России

В России заявили, что США пытаются устроить "маленькую войну" в Украине. Это заявление прокомментировал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Лавров, наконец, прояснил нам, что означают все эти сумасшедшие "референдумы", требования "Ялты", зоны исключительных интересов России. Там даже не постсоветское пространство, а до уровня 1997 года и так далее. Они решают очень практическую и конкретную цель – не допустить вооружение США в Украину. Изображают из себя затравленных, как Путин говорил, "нас прижали к самой стенке", какие-то ракеты придумывают с 5-минутным полетным временем до Москвы. Все это демагогия, чтобы подменить полностью повестку для и сорвать уже имеющиеся договоренности о поставке вооружений США. Частично им удается. Часть администрации Байдена на это покупается, тот же Сэлливан. Он очень подробно на своих брифингах объясняет, что когда Россия вторгнется в Украину, мы применим адские санкции и массированные поставки вооружения. То есть после того, как нападут. А что пока — умалчивает. А практически после этого его брифинга из оборонного бюджета исчезли 100 млн на поставки вооружений. И в целом я не знаю деталей ежедневных, но в целом настрой такой в США, что масштабные поставки вооружения Украине, которые сегодня нужны, на вчера, относятся на потом. Частично этой цели Москва достигает", — сказал он.

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Пионтковский прокомментировал санкции, которые подготовили США на случай вторжения России в Украину.

"Так называемые "адские санкции", которыми грозятся, они проговаривались много раз. Это действительно серьезный удар, полностью подрывающий экономику России. Нефтяное и газовое эмбарго, при котором вопрос закрытия "Северного потока-2" становится мелким пунктом. И что может быть еще болезненнее для российской верхушки — это арест так называемого путинского триллиона, то есть активов его самого и его окружения, находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов. Происходит напряженная борьба внутри Администрации, на которую мы наблюдаем разную реакцию. Это группа "Путин-ферштейн", как я ее называю, главный в которой помощник президента по безопасности Сэлливан, и сторонники поддержки Украины — это госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин. Кое-что благодаря Сэлливану Путину из Байдена удается вытянуть клещами. Ну, например, я считаю большим промежуточным успехом Путина видеоконференцию, где он опять вырвал из Байдена поддержку Минских соглашений и особого статуса ОРДЛО. Это очень ценно для Москвы. И второе — Байден охотно отреагировал, что через несколько дней будет собран саммит НАТО, чтобы обсудить опасения Москвы. Москва изменила повестку дня. С другой стороны, эта борьба идет внутри администрации Байдена, а вот более широкий американский политикум полностью поддерживает Украину. В целом я оптимист, несмотря на кремлевскую агентуру влияния, в окружении Байдена, я думаю, линия твердой поддержки Украины восторжествует в Вашингтоне", — сказал он.

17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.