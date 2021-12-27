18:56, Сегодня

Российский политик рассказал, что заявление Кадырова означает для Украины "Он - не просто гражданин России"

Скандальное заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Украина должна быть присоединена к России, является не очень страшным для Украины. Об этом сказал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Он не имеет права высказываться на такие темы. По Конституции России это не его компетентность. Он - не просто гражданин России, а глава субъектной федерации. Но мы давно понимаем, что у нас есть зона, неподконтрольная вообще никаким законам - и вот она существует в таком вот странном режиме", - рассказал он.

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Также Гозман сказал, что такое заявление означает для Украины:

"Это не очень страшно. Кадыров никогда не будет президентом России - этого можно не опасаться. То, что он говорит, - это, конечно, отражает мысли кого-то в Кремле, но это те мысли, которые они не собираются вот так прямо реализовывать. Они просто с помощью Кадырова обозначают коридор возможностей. Я думаю, что они претендуют не на всю Украину, а на часть Украины. Также думаю, что ситуация на границах остается крайне тяжелой, и боюсь, что, хотя на дворе Новый год, нужно быть готовыми ко всему".

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироссийскую политику, то Украину нужно будет присоединить к России.

"Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение".

"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине или давно бы забрал, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", - сказал он.

Ранее обозреватель сетевого издания "МБХ медиа" Роман Попков рассказал, как российские власти навязывают своим гражданам тему Украины.

"Кремль, тем не менее, пытается усиленно через полностью контролируемое телевидение вернуть российское общество в состояние перманентной истерики. Кричат во всех ток-шоу об Украине, в любое время можно включить телевизор, и будет тема Украины, тема Зеленского. Есть такое стремление, Кремль пытается с людьми разговаривать языком холодной войны, он себя чувствует уверенно. Потому что сложно объяснить, почему цены растут", - сказал он.