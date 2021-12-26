21:15, Вчера

Наглость Путина может дорого обойтись Европе: политолог об ультиматуме насчет НАТО Политолог дал неутешительный прогноз относительно будущего Европы, если Путин добьется нерасширения НАТО

Президент РФ Владимир Путин может не остановиться в выдвижении требований Западу, даже если США и НАТО пообещают Кремлю, что Украину в течение нескольких лет в Североатлантический альянс не возьмут. Об этом сообщил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Лисный.

"Если такими темпами (будут развиваться отношения Байдена и НАТО с Путиным – ред.), то это очень неутешительная перспектива вообще для Европы. Потому что здесь идет речь не об Украине, здесь идет о вмешательстве в дела суверенных государств, которые являются членами НАТО и Евросоюза, а также США. Потому что Путин вообще обнаглел. Я даже не знаю, как назвать эту черту (наглости президента РФ - ред.)", — сказал политолог.

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Он отметил, что риторика Кремля в отношении Запада напоминает "русскую рулетку".

"Тут один из моментов, что Запад очень вялый в этой ситуации, а Путин использует традиции российской дипломатии - проси много и дадут больше, чем ты хочешь… На пресс-конференции Путина говорил, что мы же (Кремль - ред.) не ставим ультиматум, мы просто предлагаем. Но они предлагают это, как "русскую рулетку". Когда револьвер приставляется к голове оппонента и крутится (барабан - ред.), зная, что все патроны там есть. Поэтому это действительно ультиматум. И мне непонятна... позиция США. Это одно из влиятельных государств, которое ставят в такую ситуацию, что как не сделать, но все равно будешь в минусе", — сказал Лисный.

Политолог также ответил на вопрос, какое будет поведение Москвы, если им пообещают нерасширение НАТО, например, на 5 лет.

"Тогда это конец истории. Это конец НАТО и начало большой войны в Европе", — отметил он, подчеркнув, что уже сегодня россиянам Путин рассказывает, что он уже имеет влияние на США, и теперь надо доработать некоторые тактические вопросы.

Напомним, официальный представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание форума Россия-НАТО уже 12 января. Об этом сообщает издание DPA.

Издание пишет, что наращивание российских войск вблизи украинской границы уже несколько недель вызывает озабоченность международного сообщества. Россия потребовала от Запада "гарантий безопасности", которые включают категорическую гарантию НАТО о том, что Украина не вступит в военный альянс. НАТО отвергает это требование, однако Столтенберг неоднократно подчеркивал свою готовность обсудить эти вопросы в Совете Россия-НАТО.

Министерство иностранных дел России подтвердило, что получило приглашение участвовать в форуме НАТО, но заявило, что это предложение все еще находится на рассмотрении.

17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о том, что министр обороны РФ Шойгу заявил о присутствии на Востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных кампаний. Они, по данным Шойгу, привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", — цитирует Шойгу российское издание "РБК".