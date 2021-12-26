21:02, Вчера

Мир на пороге научной революции: запущен уникальный телескоп Иван Яковина рассказал, на что способен новейший телескоп James Webb

NASA запустило в космос самый дорогой и мощный телескоп James Webb. О том, чем он уникален, рассказал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" международный обозреватель Иван Яковина.

"На мой взгляд, запуск этого телескопа — главное событие уходящего 2021 года. Очень хорошо, что он так на мажорной ноте заканчивается. Благодаря этому прибору, полагают ученые, человечество скоро раскроет главные фундаментальные тайны Вселенной, такие, например, как откуда она вообще взялась, одни ли мы во Вселенной, и решит более локальную задачу — выяснить, как сформировалась наша Солнечная система. Кроме того, ученые уверены, что он откроет для нас такие тайны, о которых никто даже не догадывается. Я думаю, что работа этого телескопа окажет большее влияние на историю нашего человечества, чем, например, первый полет человека в космос или даже высадка на Луне. Человечеству могут открыться такие тайны, о которых оно еще не догадывается. Его уникальность – видеть и измерять температуру в самых отдаленных уголках Вселенной. Поэтому мы находимся на пороге научной революции, которая очень широко раздвинет горизонты нашего понимания мира", — сказал он.

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Яковина рассказал, что может сделать новый телескоп.

"В чем же уникальность этого прибора? Если совсем коротко, то его главная способность — видеть и измерять температуру даже самых темных и тусклых источников света и тепла во Вселенной. Это благодаря огромным размерам главного зеркала, оно больше 6 метров и складывается, как оригами, а потом в космосе будет развернуто, а также благодаря тому, что оно может работать в инфракрасном диапазоне. Оно может видеть невидимые обычному глазу предметы. Если бы он работал на Земле, то мог бы разглядеть на поверхности Луны муравья, сидящего в тени, а также измерить его температуру телу. С помощью James Webb ученые планируют разглядеть и сфотографировать самые первые звезды, которые появились сразу после Большого взрыва. Считается, что эти гигантские звезды очень быстро сгорели и взорвались сверхновыми, после чего стали огромными черными дырами, которые оказались в центре всех будущих галактик, включая нашу. Это пока теория, так как реально этих звезд никто не видел. James Webb с помощью своих приборов сможет заглянуть в прошлое и выяснить, правдива ли эта теория. Также он может разглядеть планеты у других звезд. Обнаружение жизни за пределами Солнечной системы было бы главным открытием нашей цивилизации", — сказал он.

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Напомним, Телескоп James Webb был запущен в космос в субботу, 25 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане. На проект, запущенный в конце 1980-х и многократно продлевавшийся, было потрачено в общей сложности около 10 млрд долларов. Над разработкой телескопа совместно с NASA работали ESA и Канадское космическое агентство.

Телескоп выйдет на целевую орбиту в 1,5 миллиона километров от земли примерно через четыре недели. Первые данные и фотографии с James Webb ожидаются летом 2022 года. Среди задач телескопа — поиск пригодных для жизни планет с запасами воды.