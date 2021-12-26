19:03, Сегодня

У Путина мания величия, которая является угрозой для соседних стран - эксперт Путин считает "недогосударствами" несколько соседних стран, он не допускает их субъектности, сообщил Попков

Президент Владимир Путин считает себя одним из хозяев мира, что является проблемой для стран, соседствующих с РФ. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский журналист и историк Роман Попков.

По его словам, старшее поколение в России полностью зависит от российской пропаганды в СМИ.

"Российский народ он неоднороден. Если мы говорим о молодежи, об образованном городском классе, то у них вызывает иронию все эти заклинания пропаганды. Но существуют люди, выращенные в парадигме холодной войны. Это, как правило, старшее поколение, которое не умеет пользоваться интернетом, избегает его, черпает информацию из федеральных телеканалов. Если людям 20 лет подряд объяснять что-то, то, разумеется, они будут в это верить, не имея критического мышления, не имея альтернативных источников информации", — сказал Попков.

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Эксперт сообщил, что в России молодежь смеется над угрозами Путина насчет расширения НАТО.

"Часть населения, в особенности люди, которым за 40, они считают как в эпоху холодной войны, они живут в этом. Часть населения в это верит. Но молодое поколение, которое мечтает работать в Европейском Союзе, которое работает на "удаленке" со своими западными партнерами, у них это вызывает просто гомерический смех", — сказал Попков.

Журналист прокомментировал ситуацию, касающуюся требований России к НАТО и США о нерасширении военной инфраструктуры в Восточной Европе.

"Во всем этом дискурсе есть глубокое неуважение к целым народам и государствам, и это важная психологическая штука у Путина лично. Он отрицает субъектность существования целых народов. Вот это важно понимать. Украины и других постсоветских республик. Он мыслит категориями Ялтинско-Потсдамского мира, как он это понимает. То есть великих держав хозяев мира. Вот он считает, что он один из хозяев мира... Он Байдена считает коллегой, и считает коллегами, наверное, до известной степени западноевропейские страны. Но он отказывает Украине, Балтии и той же Белоруссии в субъектности. Это колоссальная проблема, это нужно понимать", — сказал журналист.

Попков считает, что Путин уже свое мнение об окружающем мире не изменит.

"Он уже сформировался, это взрослый человек, его невозможно перевоспитывать... Мы имеем простой факт - главнокомандующий второй по мощи армии планеты с огромным ядерным потенциалом не уважает огромное количество своих соседей. Вот это проблема", — сказал эксперт.

17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о том, что министр обороны РФ Шойгу заявил о присутствии на Востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных кампаний. Они, по данным Шойгу, привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", — цитирует Шойгу российское издание "РБК".

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — сказал он.