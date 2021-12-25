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Дипломат рассказала, как Украина ошиблась при выборе курса в НАТО Дипломат объяснила категоричную позицию России по членству Украины в НАТО

Политическое руководство Украины допустило ошибку, когда, решив работать над членством страны в НАТО, не предусмотрело реакцию России. Об этом сказала в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" дипломат Юлия Осмоловская.

"Я считаю, что когда мы начали достаточно активно говорить о членстве Украины в НАТО, наше политическое руководство не предусмотрело, как это воспримет Россия, и не работало над этим вопросом. Это привело к тому, что теперь РФ нарисовала какие-то катастрофические сценарии, что все ракеты НАТО будут размещены на территории Украины. И теперь Россия пытается собственным способом выстраивать систему безопасности. Это сработало, по моему мнению, потому что теперь Западу нужно объяснять РФ, почему расширение НАТО не представляет опасности", - сказала она

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По мнению дипломата, категорическая позиция РФ относительно недопущения предоставления Украине членства в НАТО может заставить европейские страны изменить свои позиции по этому вопросу.

"Если мы до этого выходили на какую-то консолидацию европейских стран по восприятию угрозы от России, и позиция Франции больше начинала трансформироваться в сторону того, что исповедует Польша или Балтика, то как раз этим прямым ультиматумом впервые официально было заявлено, что РФ не хочет членства Украины в НАТО. Это кристаллизовало полярность позиций европейских стран относительно того - будет ли вступление Украины в НАТО повышать риск опасности в регионе, или наоборот - успокоит ситуацию", - отметила она.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО.

"Что касается членства в Альянсе в Мадриде в 2022 году (будет саммит НАТО — ред.), мы ставим такую задачу, и мы обговаривали участие Украины с генеральным секретарем НАТО, а также за кулисами, учитывая отдельные отношения с отдельными лидерами. Для нас главное, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.