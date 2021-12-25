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Подозрение Порошенко: политик из США рассказал, что думают в Вашингтоне "Нам дали четко понять, что посол Америки в Украине внимательно следит за ходом событий "

Весь цивилизованный мир удивлен тем, что президент Владимир Зеленский на фоне возможного вторжения российских войск в Украину начинает выяснять внутренние отношения вместо того, чтобы консолидировать общество и заниматься укреплением безопасности на границе. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус.

По его словам, западные партнеры Украины считают, что борьбу Владимира Зеленского против пятого президента Украины Петра Порошенко нужно отложить.

"Мы, друзья Украины, сейчас находимся в контакте с нашими конгрессменами. Нам дали четко понять, что посол Америки в Украине внимательно следит за ходом событий. И правосудие должно быть обеспечено, никаких нарушений закона не должно быть", - говорит он.

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Пинкус отметил, что сейчас для Украины нужно решить самый важный вопрос - укрепление безопасности.

"Сегодня главным приоритетом является обеспечение безопасности Украины, подготовка народа, его воли к отражению агрессии, которая может иметь место. В повестке дня не должно быть борьбы с олигархами, с бывшим президентом. Я знаю, что сегодня украинский парламент и президент находятся под колоссальным прессингом того же Байдена, который требует реформ. Америка Украине друг, но безопасность Украины сегодня - дороже", - отметил он.

Как известно, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, как нужно действовать бывшему президенту Украины.

"Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня.

Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий - категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав - нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", - сказала она.