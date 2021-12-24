17:52, Сегодня

Стена на польско-украинской границе: политик объяснил бесполезность проекта Пока власти Польши укрепляют участки, через которые пытаются прорваться нелегалы из Беларуси

Строительство защитной стены на границе с Украиной не спасет Польшу от угрозы российского империализма. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" украинский политик Юрий Левченко.

"Если анализировать объективно, этот забор не поможет им спастись от условной агрессии российского империализма. На самом деле от российского империализма Польшу значительно лучше защитила бы поддержка Украины, которая как раз и стоит на форпосте против империализма, а не забор за границей. Если действительно они об этом волнуются, лучше бы их власть максимально помогала Украине укреплять нашу обороноспособность", - говорит он.

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По мнению политика, в Украине за всю историю еще не было действительно народной власти - только олигархическая, заботящаяся в первую очередь только о своем обогащении, а не об экономике, благополучии людей и развитии вооруженных сил.

"Мы можем сколько угодно говорить о союзниках, соседях, но пока в Украине не будет избрана народная власть, которая будет должным образом облагать олигархию и за счет этого строить социально-справедливую экономику и мощные вооруженные силы, - все эти разговоры о соседях будут вторичными", - отметил он.

Напомним, летом 2021 года на границе Польши со стороны Беларуси появились первые организованные группы мигрантов. Несколько тысяч людей из Сирии и Ирака пытались прорвать заграждение из колючей проволоки, но их сдерживали польские пограничники.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен удерживать беженцев, которые пытаются попасть в страны Евросоюза.

Из-за миграционного кризиса в ЕС вспомнили об украинском проекте "Стена", о старте которого еще в 2014 году заявил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Тогда Украина впервые за все годы независимости начала обустраивать линию разграничения с Россией. Обустройство включает в себя забор, противотранспортный ров, рокадную дорогу, спецзаграждение из спиральной проволоки, комплексы видеоконтроля и сигнализации.

Теперь уже польский парламент срочно проголосовал за выделение средств на строительство подобной стены на границе с Беларусью.