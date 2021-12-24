17:36, Сегодня

Москва выстраивает новую концепцию: политолог рассказал подробности "Нужно определиться с приоритетами"

Москва дает посыл о том, что Минские соглашения окончательно умерли - точно также, как умер нормандский формат. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Корнейчук.

"Сейчас выстраивается новая политическая концепция о втором Приднестровье на Донбассе, и закрытая навсегда тема Крыма. А почему это будет? А потому, что "злое и подлое" НАТО не хочет зафиксировать у себя ни в каких документах вместе с "подлыми и злыми" американцами, что Украина никогда не станет членом НАТО. И вот выстраивается эта новая концепция, чтобы можно было объяснять, почему Путин не отдает часть территории Украины. И он не собирается ее отдавать - это прекрасно понимают и в Европе, и американцы", - рассказал он.

Читайте также: На Минских соглашениях поставлен крест - политолог о переговорах Путина и Байдена

"Когда наша власть рассказывает, что мы - форпост Европы в борьбе с Путиным, то я говорю: "Нет, ребята. Мы, к сожалению, для них не форпост, а буферная зона, где, если что, можно позволить какую-то часть территории Украины отдать, если это удовлетворит интересы Путина и уменьшит его аппетиты", - отметил политолог.

По его мнению, Украина должна наконец-то понять, что может рассчитывать только на себя, свою армию:

"Нужно определиться с приоритетами - или мы действительно выстраиваем сильное государство, которое даст отпор Путину... или мы по-прежнему будем дерибанить все, что у нас есть, и рассказывать байки, что нам НАТО поможет или американцы. В 2014 году нам никто не помог".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена", - сказал Илларионов.