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Угроза нападения на Украину: Путин ведет себя как лидер КНДР "Украинцев с 2014 года уже трудно чем-нибудь удивить"

На своей пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин значительно больше внимания уделил внешней повестке дня, в частности теме Украины. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал российский журналист Роман Попков.

"С одной стороны мы видим, исходя из того, что он говорит, что ничего не изменилось в его мировоззрении. Он снова повторяет одни и те же мантры с 2014 года, которые мы слышали неоднократно. Новое только то, что он говорит теперь об этом гораздо больше, эмоциональнее. На прошлых пресс-конференциях такого все-таки не было. С 2014 года он так много не говорил об Украине и внешнеполитической повестке", - сказал он.

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"Он пытается "увести" российскую аудиторию от мрачной внутриэкономической ситуации - там полностью провалена борьба с эпидемией", - рассказал журналист.

По его мнению, украинцев с 2014 года уже трудно чем-нибудь удивить:

"Украинцы должны понимать, что Путин сейчас играет зажигалкой, сидя на пороховой бочке. Вряд ли у него всерьез есть планы по пошаговой военной интервенции на территорию Украины. Он себя ведет абсолютно как Ким Чен Ын. Его задача - это максимально до предела нагнетать внешнеполитическую ситуацию, чтобы потом что-то получить от западных партнеров. Но, играя в такую опасную игру с зажигалкой, он, конечно же, может запустить цепь непредсказуемых событий".

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

Вопрос о том, готовится ли Россия к вторжению в Украину, президент РФ перевел в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Также традиционно президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения…

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе – ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому.

Второй вариант, я уже говорил об этом: создание на этой территории такой "антироссии" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению… Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой", - сказал он.

Ранее российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин рассказал, что Владимир Путин хочет захватить Украину без войны.

"Он не хочет оказаться в ситуации, когда ему откажут и ему придется отъехать назад с этой историей. Это же потеря репутации. Поэтому он будет додавливать политически, а здесь все средства хороши. А хочется ему, в итоге - упразднить суверенитет Украины. Об этом всегда говорилось, но на прошлой неделе заявилось официально. Он попытается решить этот вопрос политически", — отметил он.