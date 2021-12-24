07:13, Сегодня

С санкциями опоздали — нардеп о методах влияния на Россию Андрей Николаенко рассказал, как США могут надавить на РФ

Санкции не помогут сдержать агрессию России — об этом заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Андрей Николаенко.

"Нужно напомнить, что в 2014 году, как и сейчас, у власти в Соединенных Штатах были демократы. И Байден был на тот момент вице-президентом, который отвечал в администрации Обамы за внешнюю политику. Много в чем реакция США на события 2014 года и на аннексию Крыма строилась и принималась с его подачи, но безусловно, последнее слово было за господином Обамой. Тогда в Крыму Россия не маскировалась под добровольцев, это была российская армия, называли их "зеленые человечки", но все понимали, что это российские военные. Соответственно, я думаю, что очередное "беспокойство" или санкции не сыграют никакой серьезной сдерживающей роли. Единственная серьезная санкция, которую могла бы ощутить Россия, — это отключение от платежной системы SWIFT. Об этом иногда говорят. Это привело бы к некоторым кризисным явлениям. Но не нужно сбрасывать со счетов то, что российская экономика сегодня, и ее платежные системы, и поставки энергоресурсов, имеют свою, не очень развитую, но систему", — сказал он.

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По его словам, Россия уже научилась жить под санкциями, поэтому с более жесткими мерами опоздали.

"Мы должны понимать, что Россия за это время укрепилась на порядок. Она научилась жить под санкциями. Она от импортозависимого государства много позиций закрыла, в том числе по критическим для себя позициям. Это продовольствие и ряд критических материалов. Она нашла новые рынки в отличие от многих других. И если на Россию можно было повлиять более жесткими санкциями, то это нужно было делать тогда, в 2014 году, когда захват Крыма произошел с войсками, но без открытия огня, бомбардировок и так далее. Сейчас представить себе, что Россия перейдет в наступление просто так, через квази-референдум, нельзя. Не будет никакого референдума ни в Харьковской области, ни в Сумской. Мы не дадим это провести. Соответственно, может быть только прямая агрессия. И никакие санкции не могут быть ответом на военную агрессию в Европе. Поэтому я считаю, что идет игра на повышение ставок. К сожалению, внутренняя политика США складывается таким образом, что это выгодно всем, кроме Украины", — сказал он.

Ранее народный депутат VII-VIII созывов Юрий Бублик в комментарии на телеканале "Украина 24" заявил, что США являются сдерживающим фактором агрессии России.

"Если бы не США, то Украина давно бы потеряла свою государственность. Однозначно ответить сложно. С одной стороны – нет, не помогут, потому что в войне должны побеждать украинцы. С другой стороны - благодаря содействию США нам победить коварного агрессора будет легче", — сказал он.