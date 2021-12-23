19:31, Вчера

Пресс-конференция Путина: экс-глава МИД рассказал об огромной проблеме "Наверное, уже привыкли к войне"

Вряд ли кто-то может быть уверен в том, что конкретно имел в виду президент России Владимир Путин по поводу того, какие действия Россия может предпринять в скором времени. Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Константин Грищенко, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина в четверг, 23 декабря.

"Мы существуем в двух реалиях. С одной стороны, есть та угроза, которая была создана вокруг наших границ и очень серьезные заявления со стороны российских руководителей... С другой стороны, мы видим, что никто не бежит в Киеве – да и не только в Киеве - скупать спички, соль или вообще прятаться где-нибудь в землянке", - сказал он.

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"Следовательно, с одной стороны, вроде бы существует очень серьезная угроза, но в нее не верит, такое впечатление, большинство украинцев. Наверное, уже привыкли к войне. И все это снова ставит на повестку дня вопрос о том, что нам необходимы какие-то шаги, которые позволили бы не просто разрядить эту ситуацию, а все-таки вернуться к поиску мирного урегулирования, без которого очень сложно заниматься развитием страны. В этом, на мой взгляд, есть огромная проблема", - рассказал Грищенко.

По его словам, ничего нового от Путина услышано не было:

"Но тональность, жесткость, четкое понимание с его стороны того, что он может позволить себе выступать с такими заявлениями, которые будут серьезно восприниматься и здесь, и на Западе... Все это создает ощущение неуверенности, что может быть дальше. Сейчас очень важно… искать новые подходы, линии поиска того, что может быть альтернативой, потому что жить в условиях постоянного давления и угрозы, а также не иметь ответов на то, как их избежать, – это, наверное, самое страшное, что нас ожидает в начале следующего года".

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

Вопрос о том, готовится ли Россия к вторжению в Украину, президент РФ перевел в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Также традиционно президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения…

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе –ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому.

Второй вариант, я уже говорил об этом: создание на этой территории такой "антироссии" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению… Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой", - сказал он.