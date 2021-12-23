17:39, Вчера

Российский эксперт рассказала, возможна ли встреча президентов Украины и России "Сказанное слово что-то означает"

Чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина была возможной, необходимо, чтобы было какое-то решение, которое на ней может быть принято. Об этом сказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический эксперт Ольга Курносова, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина в четверг, 23 декабря.

"Пока такого решения нет, темы для разговора нет. Вряд ли такая встреча состоится", - сказала она.

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"То, что сегодня говорит Путин, - это симметричный ответ... Достаточно часто звучит, что с Путиным невозможно договариваться, но Путин решил сделать такую симметрическую "ответочку" и говорит, что с действующей украинской властью договориться невозможно, и приводит "примеры" из того, что происходит на Донбассе", - рассказала Курносова.

По ее словам, на пресс-конференции Путина явно больше обсуждались вопросы внутренней жизни России, чем международные:

"Последние в основном касаются переговоров с Байденом и возможна ли война с Украиной. Это показывает, насколько эта ситуация остра... Путин отвечал на это достаточно расплывчато. Хотя бы то, что он хочет улучшения отношений с Украиной, - это уже некая позитивная история. Это не значит, что это на самом деле так, но все-таки сказанное слово что-то означает".

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что РФ думает о перспективах своей безопасности.

Вопрос о том, готовится ли Россия к вторжению в Украину, президент РФ перевел в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Также традиционно президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения…

Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе –ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому.

Второй вариант, я уже говорил об этом: создание на этой территории такой "антироссии" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению… Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой", - сказал он.