17:28, Вчера

Путин не готовится к войне и намекнул на переговоры — политолог Тарас Семенюк прокомментировал пресс-конференцию президента РФ

Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию по итогам года. Его заявления прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Тарас Семенюк.

"Из слов Путина стало понятно, что к войне он не готовится, но он дал сигнал, что готов сотрудничать с теми силами, которые готовы сотрудничать с ним. То есть он намекает на пророссийские политические силы, которые находятся в парламенте и за его пределами. Он четко разделяет, с кем он будет сотрудничать, а с кем нет, с кем можно договориться, а с кем нельзя. Во-вторых, есть месседж, что Россия и далее дистанцируется, не считает себя стороной конфликта, а считает себя посредником. Ничего нового здесь нет. И мы услышали, что вся проблема Донбасса связана не с Россией, а с Украиной", — сказал он.

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"В принципе, ничего чрезвычайного не услышали, но очень важен аспект коммуникаций с НАТО и Европейским Союзом по поводу требований, которые прислал Кремль. Речь идет о том, что уже в январе будут проходить первые переговоры. Это Путин уже открыто сказал. Мы до этого не знали, будут переговоры или нет. Сейчас Путин сказал, что в январе, в начале 2022 года, будут проходить в Женеве эти переговоры. Площадка не меняется, выбирается нейтральная площадка для переговоров. И Путин четко очертил рамку: он ожидает, что будут юридические гарантии о непродвижении НАТО далее на восток. Он очень осторожно говорил о возвращении к статусу кво в начале 90-х, потому что тогда надо выходить из Крыма, с Донбасса, из Грузии и Молдовы. Я думаю, январь 2022 будет ключевым, когда именно эти переговоры начнутся. И как мы видим из слов Путина, все стороны готовы к переговорам — и США, и НАТО", — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию, где сделал ряд заявлений об Украине.

В частности, он сказал, что Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской области. Также президент РФ возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

Россия требует, чтобы НАТО отказало Украине и другим бывшим советским странам в возможном членстве, одновременно ограничив свое военное размещение в Центральной и Восточной Европе.