17:57, Вчера

Ядерное оружие России в Беларуси: какая угроза Украине "В этом нет значительного военного смысла"

Угроза вторжения в Украину со стороны России вполне реальна. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сказал военный эксперт Александр Саенко.

"Сейчас идет повышение ставок в этих политических баталиях, которые сейчас существуют. И размещение (возможное - прим. ред.) ядерного оружия в Беларуси вполне реально, как и в Крыму. Также есть Калининградская область. Это вполне реальное повышение ставок Путиным, которые он будет поднимать, пока ему это позволят", - сказал он.

Читайте также: Нападение на Украину: раскрыт сценарий Кремля

"Украина должна готовиться ко всему. Во-первых, привлекать союзников, вести переговоры. Ядерное оружие, которое Россия планирует или грозит разместить на территории Беларуси, - это угроза скорее для Европы и стран НАТО. Но там создана система противоракетной обороны. Вряд ли ядерное оружие на территории Беларуси будет применено против Украины. В этом нет значительного военного смысла - достаточно тех сил, которые находятся на границе с Украиной", - сказал эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал он.