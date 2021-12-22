17:32, Вчера

В России прокомментировали скандальное заявление Шойгу: Путин действует как Гитлер Информация о якобы провокации Украины с химическим оружием - это попытка привлечь внимание, считает российский журналист

Заявляя о якобы готовящейся химической атаке со стороны Украины, власти России устраивают провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества. Об этом в эфире программы "Сегодня день" на канале "Украина 24 "сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

"Поскольку есть большая вероятность того, что ни НАТО, ни США не захотят принять соблазнительное предложение о том, чтобы немедленно покончить самоубийством (дать официальные гарантии нерасширения НАТО - ред.), возникает вопрос: а то что? Что будет, если они откажутся? На него нет внятного ответа. Шойгу вчера дал этот ответ. То, что он рассказал, это фактически ситуация 31 августа 1931 года, это Гляйвиц (город, где была устроена инсценировка нападения на немецкую радиостанцию - ред.), это провокация, которая была совершена в начале Второй мировой войны", - сказал журналист.

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Яковенко уверен, что провокация России ничем серьезным не закончится.

"Эти сказки по поводу того, что 120 американских военных готовят химический удар то ли по территории России, то ли Донбасса, - это попытка изобразить Гляйвиц, тот повод, после которого должна начаться Третья мировая война. Отличия только в том, что Гитлер действительно планировал Гляйвиц как реальный повод для начала Второй мировой войны, Путин никакую войну не собирается начинать, но это имтиация, такая же, как взятие фанерного Рейхстага или когда российская сборная надела советскую форму, при этом зачем-то продула финнам. Это пиар, попытка поддержать информационный шум", - считает Яковенко.

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По мнению журналиста, с Путиным на мировом уровне нечего обсуждать, поэтому он "торгует угрозами".

"Идея – остаться в центре внимания мира, чтобы говорили. Это похоже на то, что делает Лукашенко, когда устраивает свои террористические операции с помощью мигрантов. Ну каким образом можно еще раз заставить Байдена с ним разговаривать? А это нужно, чтобы создать в России образ великого Путина, которого боится весь мир, с которым весь мир старается созвониться. Предметов для разговоров с Путиным других нет, вот он и торгует угрозами. Шойгу выступил как автор "Гляйвица-2". Внутри страны Путин не может сделать ничего, он фактически будет завершать зачистку внутри страны", - отметил Яковенко.

Отметим, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы 120 американских наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию. По его словам, "доставлены резервы неустановленного химического компонента".

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что требования России относительно гарантии безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО демонстрируют ее неуверенность. "Если бы они были уверены в результате переговоров за спиной у нас, они бы это продолжили делать тайно", - сказал он.