15:54, Вчера

У Саакашвили плохо со здоровьем: подробности от адвоката "Есть симптомы, которые мешают реабилитации"

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не очень хорошее. Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" адвокат политика Бека Басилая.

"У него сейчас постравматический синдром. Консилиум дал доклад, где описано, что у Михаила есть серьёзные проблемы с психологической точки зрения... Сейчас он очень немного принимает пищи. Есть симптомы, которые мешают реабилитации", - сказал он.

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"Сейчас в судебном процессе ничего не решается. Эти вопросы решаются в политических кулуарах... В суде влияние может быть только через политическую обстановку в стране. Мы заявляем, что третий президент Грузии, главный реформатор, против которого возбудили политические дела, имеет право вернуться на собственную родину, если это идет мирным путем. И он очень мирно пришел - без всяких провокаций, столкновений", - рассказал адвокат.

Напомним, 21 декабря Михаилу Саакашвили исполнилось 54 года. В этот день в Грузии прошли протесты сторонников экс-президента. Свой день рождения он встречает под стражей в военном госпитале Гори, куда его перевели из глданской тюрьмы для лечения после длительной голодовки.

Отметим, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.