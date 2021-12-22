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Новый "Карибский кризис"? В РФ отреагировали на заявления о ядерном оружии в Беларуси Фейгин считает, что Москва не меняет риторику со времен так называемого "Карибского кризиса"

Россия может разместить в Беларуси ядерное оружие, если США и НАТО не предоставят Кремлю "гарантий", касающихся нерасширения военного контингента в Восточной Европе. Как известно, непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил готовность "помочь" РФ, предоставив территорию своей страны для размещения российского ядерного оружия.

Насколько данная ситуация может напоминать "Карибский кризис", объяснил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

"Что касается ядерного оружия, вы знаете, вот здесь как раз опасность. Потому что и сам Лукашенко заявлял о том, что готов к размещению ядерного оружия на своей территории…. Он такое допускал, что если Запад быстро не пойдет на ультиматум Путина, то они могут демонстративно начать перемещать какие-то объекты. Есть подвижные системы. Поэтому, я думаю, что это не исключено", — сказал юрист.

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Он объяснил, в чем различия ситуации в Восточной Европе сегодня от ситуации на Кубе в 60-х года прошлого века, когда противостояние между США и СССР могло привести к ядерной войне. Речь идет о так называемом "Карибском кризисе".

"Россия, находясь около своих границ, перемещает ядерное оружие к границам НАТО, то есть в Беларусь, с которой есть союзный договор, договор о военном сотрудничестве. Но американцы-то ведь ничего не размещают. Где и что они размещали? То есть, если представить на месте американцев Советский Союз, то именно тогда (во время периода, когда начался так называемый "Карибский кризис" - ред.) Советский Союз повез на кораблях эти ракеты, а потом развернул их после напряжения. Пусть мне покажут, где ракеты малой и средней дальности были размещены в Украине или в Прибалтике. Поэтому здесь напоминает "Карибский кризис" только исключительно поведение Москвы. Оно и в том, и в другом случае было наглым и циничным. Тогда этим занимался СССР с полусумасшедшим деревенским дураком (имеется в виду генеральный секретарь СССР Никита Хрущев - ред.), а теперь в такой же советской тактике этим занимается Москва как наследник (СССР – ред.) в лице Путина", — сказал Фейгин.

Ранее российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Владимир Путин хочет захватить Украину без войны.

"Он не хочет оказаться в ситуации, когда ему откажут и ему придется отъехать назад с этой историей. Это же потеря репутации. Поэтому он будет додавливать политически, а здесь все средства хороши. А хочется ему, в итоге - упразднить суверенитет Украины. Об этом всегда говорилось, но на прошлой неделе заявилось официально. Он попытается решить этот вопрос политически", — отметил он.

Отметим, что 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В свою очередь, народный депутат VII-VIII созывов Юрий Бублик в комментарии на телеканале "Украина 24" заявил, что США являются сдерживающим фактором агрессии России.

"Если бы не США, то Украина давно бы потеряла свою государственность. Однозначно ответить сложно. С одной стороны – нет, не помогут, потому что в войне должны побеждать украинцы. С другой стороны - благодаря содействию США нам победить коварного агрессора будет легче", — сказал он.