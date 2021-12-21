17:35, 21 декабря

Требования России говорят о ее неуверенности — посол Украины в Великобритании "Они показали, что у них не идет по плану"

Требования России относительно гарантии безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО демонстрируют ее неуверенность. Об этом сообщил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

"Если бы они были уверены в результате переговоров за спиной у нас, они бы это продолжили делать тайно", - сказал он.

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"Они показали, что у них не идет по плану. Я считаю, что это очень хороший для нас знак. И то, что все большее число лидеров объясняют, что там должно быть... Первый пункт - выйти России из Украины и отдать Крым... Очень неплохо, кстати, бывший посол США в России изложил свои 10 пунктов... Первый пункт – это выполнить Будапештский меморандум. А также много других вещей, которые можно поставить, прежде чем Россия начнет что-то требовать от нас", - рассказал Пристайко.

По его мнению, Украина очень много внимания уделяет санкциям, которые действуют реактивно:

"Россия что-нибудь сделает - повышается уровень санкций к тому моменту, чтобы сбалансировать. Россия очевидно диктует с позиции силы. Мы надеемся, что за президентом стоит армия, украинский народ... Я уверен, что эта поддержка... позволяет президенту вести разговор с Путиным так, как этого украинцы бы все хотели".

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. Документ под названием "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора" состоит из 9 статей.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме этого, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Договор также предусматривает, что участники исключают возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

Ранее международный обозреватель Иван Яковина рассказал, какую цель преследует Россия, ставя ультиматум перед НАТО и США:

"Предложения, представленные российским МИД, не имеют никакого отношения к построению системы безопасности, поскольку в случае их исполнения Европа станет более опасным местом. Фактически речь идет о том, что Россия говорит Западу: давайте вы уберете все свои войска, всю свою инфраструктуру с территории постсоветских государств и Восточной Европы, и разрешите нам делать все, что мы захотим. А чего хочет Россия - не является большим секретом, об этом Владимир Путин писал в своих статьях. Он хочет уничтожения Украины как государства и поглощение Украины Россией. Это его главная цель".