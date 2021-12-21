13:57, 21 декабря

"Саакашвили остается политическим заключенным": депутат рассказала о митингах в Грузии "Митинг сегодня будет довольно масштабным"

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня довольно тяжелая психологическая ситуация. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сказала депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили, прокомментировав организацию в Тбилиси масштабного митинга сегодня в честь дня рождения политика.

"Сегодня день рождения Михаила Саакашвили, и мы как-то символически решили в таком формате справить, потому что Михаил Саакашвили остается политическим заключенным", - сказала она.

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"У него сегодня довольно тяжелая психологическая ситуация, потому что "Грузинская мечта" продолжает, так сказать, психологический террор над Михаилом Саакашвили. К сожалению, мы не видим, что правящая партия хочет выйти из этого очень серьезного политического кризиса. Поэтому этот символический митинг сегодня будет довольно масштабным. Принимает участие не только "Единое национальное движение", но и индивидуально другие политические лидеры", - рассказала она.

По словам депутата, на митинге будут требовать освобождения Саакашвили:

"Мы требуем освобождения Михаила Саакашвили и назначения досрочных выборов (парламентских - прим. ред.), потому что это единственный метод, который имеет сегодня цивилизованный мир, - чтобы мирно поменять политическую ситуацию".

Напомним, в Грузии сегодня, как ожидается, пройдут протесты сторонников экс-президента Михаила Саакашвили. 21 декабря ему исполнилось 54 года. День рождения экс-президент встречает под стражей в военном госпитале Гори, куда его перевели из глданской тюрьмы для лечения после длительной голодовки.

Отметим, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.