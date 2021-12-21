13:12, 21 декабря

Нидерланды будут просить Россию посадить обвиняемых в уничтожении МН17 — юрист Эксперт рассказал, можно ли заставить Россию выполнить решение нидерландского суда

В деле сбитого в 2014 году над Донецкой областью малайзийского "Боинга" MH-17 начали объявлять обвинительный вывод. Понесут ли реальное наказание виновные, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" юрист-международник Виталий Власюк.

"Согласно международному праву, те люди, которые получают обвинительный приговор, обязаны отбыть это наказание. Это означает, что Нидерланды обратятся к Российской Федерации, поскольку, скорее всего, эти люди находятся там, чтобы РФ обеспечила выполнение решения суда, а именно — отбывание этими лицами наказания на территории Российской Федерации", — сказал он.

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По словам юриста, Россия не будет выполнять решение суда, что повлечет за собой определенные последствия.

"Никаких особых рычагов никто не придумает. Выходит, что Россия просто сознательно не выполнит решения суда иностранного государства. Последствия в первую очередь будут политическими, то есть другие страны могут ввести санкции за то, что Россия не выполняет этого решения. Последствия также могут быть юридические. Другие страны, опять же, могут сказать, что не будут на своей территории выполнять решения и запросы Российской Федерации. Международное право — оно о координации государств и о взаимности. Если РФ со своей стороны этого делать не будет, то и другие страны будут иметь моральное и юридическое право этого не делать. Таковы реалии, но никаких других мер не предусмотрено", — сказал он.

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Напомним, в Нидерландах во время заседания суда по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17 прокуроры отметили, что четверо обвиняемых - так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), на момент катастрофы самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), и гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР" - виновны в смерти 298 человек. Их судят заочно, в суд ни один из обвиняемых не явился. Было также отмечено, что Россия препятствовала расследованию.

"Боинг" рейса MH17, совершавший перелет из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза Донецкой области. На борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа - все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежавшим 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России.