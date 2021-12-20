17:56, 20 декабря

Россияне чувствуют кровь: требования к НАТО вызвали скандал "Россияне почувствовали, что "пошла карта"

В России видят, что в администрации президента США Джо Байдена существует пророссийская группа. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Россияне как хищники чувствуют кровь. Они видят, что в администрации Байдена существует пророссийская группа, которая откровенно качает НАТО в свою сторону. И поэтому они предъявляют дополнительные требования", - сказал он.

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"Чем это подтверждается? А тем, что Байден после разговора с Путиным заявил, что "мы соберем основных членов НАТО, чтобы выслушать, что хочет Российская Федерация". Вы вообще понимаете, о чем говорите?... Что значит "основные члены НАТО" - в организации, где все принимается консенсусом?" - заявил политтехнолог.

По его мнению, россияне почувствовали, что "пошла карта", потому что качание началось:

"Хорошо, что Байден - не монарх. Мы видим, что там "глубинное государство", которое иначе думает и видит эту реальность - то, что хочет делать Путин с НАТО. И потому начинаются такие шатания".

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. Документ под названием "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора" состоит из 9 статей.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме этого, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Договор также предусматривает, что участники исключают возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

Ранее международный обозреватель Иван Яковина рассказал, какую цель преследует Россия, ставя ультиматум перед НАТО и США:

"Предложения, представленные российским МИД, не имеют никакого отношения к построению системы безопасности, поскольку в случае их исполнения Европа станет более опасным местом. Фактически речь идет о том, что Россия говорит Западу: давайте вы уберете все свои войска, всю свою инфраструктуру с территории постсоветских государств и Восточной Европы, и разрешите нам делать все, что мы захотим. А чего хочет Россия - не является большим секретом, об этом Владимир Путин писал в своих статьях. Он хочет уничтожения Украины как государства и поглощение Украины Россией. Это его главная цель".