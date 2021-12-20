14:24, 20 декабря

Россия может отреагировать тремя способами — дипломат об ультиматуме для США и НАТО Александр Чалый рассказал о реакции России, если Запад не уступит ее требованиям

Что может сделать Россия, если ее требования не будут обсуждать, рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" дипломат Александр Чалый.

"Если ситуация будет выглядеть все более угрожающей, если диалог не начнется по предложениям России, то есть будет сказано четкое "нет", то, я думаю, политика санкций (США против России — ред.) будет более четко прописана. Но тут в чем вопрос. Россия дала четкое понимание своих красных линий - Украина не член НАТО. Но она дала еще два новых понимания: нет натовской инфраструктуре в Украине и нет военным НАТО в Украине. Это, кстати, относительно новые моменты. На мой взгляд, Байден достиг дипломатической победы в диалоге с Путиным. Потому что Байден дал Путину возможность войти в переговорный процесс, и американцы стратегически тянут время. Потому что пока будут говорить - помощь военная будет идти, военные НАТО на территории Украины будут присутствовать, инфраструктура будет строиться", — сказал он.

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Чалый назвал три возможных реакции России на отсутствие диалога.

"Когда мы говорим о реакции России, она будет трех видов, если диалог зайдет в тупик. Номер один: Россия сделает зеркальные моменты в отражении США. Например, поставит передовые элементы стратегического вооружения в Венесуэлу, в Никарагуа, на Кубу. Более того, она может пойти на кооперацию с Китаем. Второе: выявит моменты передового базирования в Калининграде, или даже пойдет на то, что начнет просить Сербию войти в оборонный союз. Но есть другой вопрос, который нашей страны касается. Россия ведет себя предсказуемо, как США. И если не будет достигнуто понимание по Украине, я не исключаю, что Россия нанесет точечные удары по пунктам, где строится инфраструктура НАТО — скажем, в Мариуполе и Бердянске", — сказал он.

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Напомним, 15 декабря Россия передала помощнику госсекретаря США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США, а также Россией и НАТО.

В РФ считают, что у НАТО есть "планы по постоянному приближению" к границам России своей военной инфраструктуры, в том числе самого современного и высокоточного вооружения. В заявлении говорится, что чем больше такого вооружения будет появляться у российских границ, тем выше риск появления кризиса, "сопоставимого с карибским".

Среди прочего, Россия требует, чтобы США прекратили расширение на Восток. А в договоре с Альянсом Москва требует прекратить брать новых членов, в частности, Украину. Также предъявлен ряд требований касательно размещения вооружений и проведения военных учений.