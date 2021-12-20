13:01, 20 декабря

Россия идет на обострение — Яковина об ультиматуме Кремля Иван Яковина рассказал, чего добивается Кремль своими условиями Западу

Какую цель преследует Россия, ставя ультиматум перед НАТО и США, рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" международный обозреватель Иван Яковина.

"Предложения, представленные российским МИД, не имеют никакого отношения к построению системы безопасности, поскольку в случае их исполнения Европа станет более опасным местом. Фактически речь идет о том, что Россия говорит Западу: давайте вы уберете все свои войска, всю свою инфраструктуру с территории постсоветских государств и Восточной Европы, и разрешите нам делать все, что мы захотим. А чего хочет Россия - не является большим секретом, об этом Владимир Путин писал в своих статьях. Он хочет уничтожения Украины как государства и поглощение Украины Россией. Это его главная цель. Если почитать околокремлевских экспертов, политологов, дипломатов, там становится совершенно ясно: то, что предлагает Путин сейчас — это попытка решить "украинский вопрос" мирными способами. Причем это последняя попытка. Если она не сработает, дальше в ход пойдут военные методы. И Владимир Путин четко настроен до завершения своего срока власти вернуть Украину под российскую корону. Любыми способами", — сказал он.

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По словам Яковины, требования России заведомо невыполнимы.

"Его задача – не безопасность в Европе, а полная гегемония. Он хочет уничтожить Украину, а для этого ему нужны развязанные руки. Нужен зеленый свет от Запада — делай что хочешь. И чтобы получить этот зеленый свет, он предъявляет соответствующие требования. Причем компромисс по этим требованиям исключает сама Россия, потому что она говорит: это не меню, из которого вы можете выбирать, что вам нравится. Мы требуем исполнения этих требований в полном объеме. Либо все, либо ничего. Это означает предъявление Россией изначально невыполнимых требований для Запада. Ну не будет НАТО убирать войска из Латвии, Литвы и Эстонии. Даже если с какого-то "бодуна" Байден подпишет договоры, это никогда не будет ратифицировано американским Сенатом, это полностью исключено. Россия идет на обострение ситуации, им нужно предъявить всему миру бумагу, где написано, что мы за мир, а Запад отказывает. Вот что они будут делать с этой бумагой. Начнется ли вторжение... Я думаю, что не начнется, слишком высокая цена за вторжение", — сказал он.

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Напомним, 15 декабря Россия передала помощнику госсекретаря США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США, а также Россией и НАТО.

В РФ считают, что у НАТО есть "планы по постоянному приближению" к границам России своей военной инфраструктуры, в том числе самого современного и высокоточного вооружения. В заявлении говорится, что чем больше такого вооружения будет появляться у российских границ, тем выше риск появления кризиса, "сопоставимого с карибским".

Среди прочего, Россия требует, чтобы США прекратили расширение на Восток. А в договоре с Альянсом Москва требует прекратить брать новых членов, в частности, Украину. Также предъявлен ряд требований касательно размещения вооружений и проведения военных учений.