23:56, Вчера

Очень смешная история — политик о скандале с судом в России Леонид Гозман прокомментировал судебное решение, которое указывает на наличие российских военных на Донбассе

Суд в Ростове своим решением фактически признал наличие российских войск на территории Украины. Ситуацию прокомментировал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Это очень смешная история, на самом деле. Конечно, судья Шолохов вовсе не хотел разоблачить вранье Путина и так далее. Он просто живет в нормальном мире, он же там, внизу. Там реальная жизнь, там поймали конкретного коррупционера. Воровал на поставках в армии, такое всегда было. Сейчас поймали такого прохиндея, и он его судит. А то, что там наши войска стоят — это все знают, и в Ростовской области это знают, они говорят то, что есть. Поэтому он вовсе не хотел никакого политического демарша. Он сам очень жалеет об этом. Но все же знают, вот он и сказал то, что все знают. Это показывает, насколько далека реальная жизнь от того, что доносится из Кремля", — сказал он.

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Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о казусе, произошедшем в суде российского Ростова-на-Дону.

"В реестре судебных решений суда в Ростове-на-Дону несколько дней назад появилось решение, судили человека, обвиняемого в коррупции. Якобы он воровал деньги на питание военнослужащих, внимание, где! На территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". То есть суд именем Российской Федерации сказал, что на территории Донецкой и Луганской областей Украины находятся российские военные части", — рассказал он.