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Давление России усиливается: эксперт спрогнозировал, что будет с ценой на газ "Все делается для того, чтобы надавить на Германию"

Давление на газовый рынок Европейского Союза со стороны России усиливается. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" сказал энергетический эксперт Владимир Омельченко.

"Вы знаете, что перекрываются поставки газа через территорию Польши. Все делается для того, чтобы надавить на Германию, – с целью, чтобы они все-таки ускорили процесс сертификации ("Северного потока-2" – прим. ред.). Скорее всего, по прогнозу большинства аналитических агентств, в апреле, когда спрос на газ по окончании осенне-зимнего сезона уменьшится, цены на газ снизятся где-то до 500-600 долларов за 1 тыс. куб. м, что тоже немало", – сказал он.

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"Но мы видим пример, когда некоторые европейские страны – в первую очередь Германия – думали, что Россия – это решение энергетической проблемы для них, а на самом деле они позволили "Газпрому" очень много. И в результате увидели, что "Газпром" не является решением проблемы, это сама проблема. В самой сложной ситуации, когда цены в мире на газ очень высоки, "Газпром" вместо того, чтобы увеличить поставки, наоборот, уменьшает и создает максимальные проблемы. Т.е. мы видим, что "Газпром" применяет энергетическое оружие не только против Украины, но и против других стран Европы", - рассказал эксперт.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод "Северный поток-2" в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания сообщила, что намерена создать в Германии дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.

Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

Также экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что из-за роста цен на газ в Украине могут остановиться хлебозаводы.

"С газом следующая ситуация - уже поднялся вопрос о хлебе. Накануне обратился "Укрхлебпром" к президенту и премьеру с письмом с просьбой - либо обеспечить социальную цену на газ, либо они остановятся. Они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен. Посчитайте себестоимость хлеба: каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить. Или они остановятся и не будут его производить. Если мы как аграрное государство перестанем производить хлеб - это уже коллапс", - подчеркнул экс-спикер.

Ранее энергетический эксперт Андриан Прокип рассказал о ситуации с наличием газа в Украине. По его словам, "Нафтогазу" придется докупать определенные незначительные объемы до конца марта.

"Уверенности в однозначном "все будет хорошо" нет, хотя погодные условия, которые мы наблюдаем сейчас, были в ноябре, однозначно благосклонны для Украины и мы смогли сэкономить достаточно немалые объемы энергоресурсов - прежде всего газа", - сказал он.