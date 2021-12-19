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"Еще Сталин таким пробавлялся": Фейгин прокомментировал слухи о преемнике Путина Марк Фейгин рассказал, собирается ли Владимир Путин уходить с поста президента РФ

В России заговорили о том, что президент страны Владимир Путин готовит себе преемника. Эти слухи прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин.

"У Путина была такая возможность (уйти в отставку — ред.) в 2008 году. Он, знаете, как заявлял, когда предложил кандидатуру Медведева? Ой, говорит, самоволка, демобилизуюсь. И тут же на следующее утро после победы Медведева стал премьер-министром. Если бы хотел отдыхать, то что мешало в 2008 году почивать на лаврах? Никуда он не уйдет. Это игра, рассчитанная на публику, кокетничанье. Еще Сталин таким пробавлялся, он говорил и 17-му съезду ВКП(б), что я уйду, Кирову уступлю. Помните, чем это кончилось? Это игра, рассчитанная на то, чтобы, с одной стороны, выявить всякого рода сумасшедших, которые начнут активничать, и перестрелять их. С другой стороны, это вечное "Я уйду, а с кем вы останетесь". Знаете, как Володин у него, который является спикером уже вторую каденцию, заявляет: "Нет Путина — нет России". Так что никуда он не уйдет. Возможны, конечно, транзитные пертурбации какого рода: если Путин произведет аншлюс Беларуси, то он может стать союзным президентом. Такая опция для его даже предпочтительнее, потому что он вроде не российский президент и не нарушает Конституции по поводу двух сроков подряд, потому что все время есть разные претензии. При этом он остается тем, кем и был. Поэтому серьезно это воспринимать не стоит", — сказал он.

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Фейгин также рассказал, что Путин ищет способы жить вечно.

"Я в загробную жизнь верю, а вот Путин — нет. Вы знаете, что одна из его дочерей, Воронцова, которая замужем за голландским бизнесменом, возглавляет биомедицинский центр в Ленинградской области, близко к его родине, который занимается экспериментами по выращиванию органов, клонированию. Его искренне убедили, в частности, Шойгу, главный по этой части, который говорит, что он шаман... Представьте, человек обладает такой властью, он триллионер, но ему будет 70 лет. Вы правда думаете, что он хочет умирать? Мы имеем дело с параноиком, который верит, что его миссия исключительна. Поэтому он хоть и понимает, что физическое состояние окончено, но искренне верит, что будет пребывать в этом качестве вечно", — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства в нужное время сможет высказать свои предпочтения о том, каким будет его преемник.

Однако, по словам представителя Кремля, выбор президента России все равно будут совершать граждане страны.

"Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне", — прокомментировал Песков вопрос о преемнике Путина.