17:31, Сегодня

Через год позиция России в отношении Украины будет другой: эксперт назвал причину "Очень важно – удержать информационный прессинг"

Ситуация на границе Украины остается стабильной. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Там идет перемещение этих батальонно-тактических групп, войск, но чего-то чрезвычайного такого, что бы свидетельствовало действительно о подготовке к ведению прямо сейчас какой-либо масштабной кампании, не происходит", - сказал он.

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"Вы же знаете, какие комментарии иногда дают зарубежным СМИ наши представители, которые, наоборот, подливают масла в огонь и сеют определенную нестабильность внутри. Поэтому нужно быть очень осторожными в оценках и заявлениях, которые бывают. У нас так – или нет комментариев вообще… или как прокомментируем, то думаешь: "Может, лучше не нужно было ничего говорить". Нужно быть осторожным и понимать, что задача разведки – выявлять характер противника, его передвижение, а не говорить о каких-либо проблемах в украинской обороноспособности. Поэтому в целом ситуация стабильная, идет картинный переброс (войск - прим. ред.)", - рассказал эксперт.

По его словам, через год позиция России по отношению к Украине будет совсем другой:

"Нужно понимать: сейчас у нас очень важно – это год-два просто выстоять и удержать этот информационный прессинг. Поверьте мне – через год позиция России будет совсем другой. Они сами прекрасно понимают, что... У них нет никакой альтернативы – как не выходить на какие-то переговоры с Западом. А Запад также будет ставить свои условия. Альтернатива у них на Востоке – Китай. А Китай Россия интересует только как вассал, сырьевой придаток, территория, инструмент в своих внешнеполитических играх".

Отметим, что 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В свою очередь народный депутат VII-VIII созывов Юрий Бублик в комментарии на телеканале "Украина 24" заявил, что США являются сдерживающим фактором агрессии России.

"Если бы не США, то Украина давно бы потеряла свою государственность. Однозначно ответить сложно. С одной стороны – нет, не помогут, потому что в войне должны побеждать украинцы. С другой стороны - благодаря содействию США нам победить коварного агрессора будет легче", — сказал он.