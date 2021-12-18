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Белорусский политик объяснил слова Лукашенко о "новом СССР" с Россией Юрий Губаревич рассказал, как белорусы относятся к идее союзного государства с РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на заявления о создании нового "Советского Союза" с Россией, не заинтересован в таком объединении.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич.

"Даже если откинуть мнение, что подобного Европейскому Союзу равноправного союза между Беларусью и Россией получиться не может в силу разного потенциала государств, то вернемся к истокам. Это цитата Александра Лукашенко, который успешно занимается созданием союзов с конца 90-х годов, уже более 20 лет. Наверное, он видит себя у власти еще достаточно длительное время. Почему бы вновь не использовать эту риторику, если ее так хорошо покупают в России, готовы давать за это поддержку - не только материально стимулировать белорусскую экономику, но и политически поддерживать диктатуру в Европе", - заявил белорусский оппозиционер.

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По его словам, на данный момент "разрыв между странами только увеличивается".

"Если ранее благодаря информационному присутствию России на территории Беларуси у большинства граждан складывалось или позитивное, или скорее нейтральное отношение к восточному соседу, теперь, благодаря той поддержке, которую режим Александра Лукашенко получает от Владимира Путина, это, наверное, единственный источник его нахождения у власти. Граждане Беларуси понимают, что перемены не наступят, пока в наши внутренние дела вмешивается Россия. Поэтому говорить о каких-то союзах, в которых были бы заинтересованы белорусы, сейчас не приходится", - подчеркнул Губаревич.

Политик считает, что в отсутствие диктатуры Беларусь очень быстро бы стала на европейский путь развития.

"Не было бы проблем с экономикой, а также с национальной идентичностью. Это все проблемы, которые создает действующий режим. Но создание союза по образу Советского не будет означать никакого равноправия. Будет очередная провинция на очередной окраине России. Россия к этому стремится, граждане Беларуси в этом не заинтересованы. Также, я думаю, не заинтересован Александр Лукашенко, потому что для него это будет означать окончательную утрату его единоличной власти в Беларуси", - отметил он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT анонсировал новый союз с Россией, который учтет все ошибки Евросоюза, а также оставит все положительное из СССР.

"Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт. А во-вторых, мы вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится", - сказал он.

Лукашенко добавил, что Беларусь и РФ не ставят конкретных сроков создания такого объединения.

Также Александр Лукашенко заявлял, что предложит президенту РФ Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.