17:22, Сегодня

Путин мнит себя Сталиным, ему нужен психиатр: эксперт о компромиссе с Россией Компромисс с Россией можно сравнить с деревянным железом или жареным льдом, сообщил Игорь Яковенко

Президент США Джозеф Байден с лидером России Владимиром Путиным никогда не найдет общий язык, потому что глава Кремля слово "компромисс" воспринимает, как капитуляцию. Об этом заявил в программе "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" российский журналист Игорь Яковенко.

"Словосочетания "путинская Россия" и "компромисс" - это абсолютно невозможно. Это все равно что жареный лед или деревянное железо. Это вещь, которая в принципе не существует. Буквально только что поступили доказательства этому. Это обнародованные совершенно изумительные документы по проекту соглашения с НАТО и договора с США, в которых предусматривают, что США должны взять обязательства, что НАТО не будет расширяться на восток. Ну и соглашение с НАТО о том, что Альянс не будет расширяться на восток и введет для себя какие-то несусветные ограничения. Это лишнее доказательство, что никакие компромиссы с Россией невозможны, потому что Путин воспринимает компромисс, как капитуляцию, как сдачу", — сказал журналист.

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Он отметил, что у Путина искаженное восприятие смысла слова "компромисс".

"В голове у Путина существует то, что называется "игра с нулевой суммой" - либо он всех должен съесть, либо он проиграет и будет съеден. Он не понимает слов компромисса. У него в структуре его мышления, в структуре конструкции мира, которая существует в его голове, слово "компромисс" отсутствует. Для него существует только полная капитуляция, полная сдача. Он себя воспринимает в качестве Сталина или Жукова ранним утром 9 мая 1945 года, других вариантов для него нет. Почему так сложилась, такая конструкция мира в его голове - это отдельный вопрос, здесь надо психиатров привлекать. Однако это так. Поэтому никаких компромиссов с путинской России быть не может, это исключено совсем", — сказал Яковенко.

Что касается взаимоотношений Путина с Байденом, то Яковенко считает, что американский лидер договориться с главой Кремля не сможет.

"Путин добивается выхода из изоляции. Он добивается этого пиара, что они, мол, с Байденом решают судьбы мира. Это как раз такой пиар в значительной степени, адресованный внутреннему потребителю, для того, чтобы можно было при помощи российских телеканалов изобразить ситуацию, что без России никак, что с Россией все советуются, консультируются и так далее. Договориться Байден с Путиным не сможет ровным счетом ни о чем. Единственная возможность остановить путинскую агрессию - это усиление украинской армии, это повышение обороноспособности Украины…Я думаю, что твердая гарантия о вступлении в НАТО Украины, Грузии и Молдавии - это та возможность, которая должна быть дана в качестве ответа на эти два совершенно безумных вопроса. Обнародование такого рода соглашений, которые обнародовало российское МИД - соглашение с НАТО и договор с США,- мировая практика таких прецедентов не знает вообще. Такого не было никогда. Это проявление безумия. Я думаю, что ответом должны быть гарантии вступления Украины в НАТО. Другого языка Путин не поймет", — подытожил журналист.

Отметим, что 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ – "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", -говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В свою очередь, народный депутат VII-VIII созывов Юрий Бублик в комментарии на телеканале "Украина 24" заявил, что США являются сдерживающим фактором агрессии России.

"Если бы не США, то Украина давно бы потеряла свою государственность. Однозначно ответить сложно.С одной стороны – нет, не помогут, потому что в войне должны побеждать украинцы. С другой стороны - благодаря содействию США нам победить коварного агрессора будет легче", — сказал он.