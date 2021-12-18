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Обвал китайской экономики ударит по всем – Яковина о возможности нового мирового кризиса Банкротство крупной китайской компании может спровоцировать новый мировой кризис, сказал Яковина

Банкротство крупнейшей китайской компании может спровоцировать мировой кризис. Об этом в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" сообщил международный обозреватель Иван Яковина.

"Американская Федеральная резервная система говорит, что есть возможность начала всемирного кризиса, потому что в китайской экономике кризис начался благодаря банкротствам в сфере недвижимости. И постепенно кризис разрастается, становится менее управляемым. Это становится опасным для всей нашей планеты", — сказал Яковина.

Он сообщил, что Китай является двигателем мировой экономики, а в самом Китае таким экономическим драйвером является сфера недвижимости.

"Мотором мировой экономики является Китай. Он много производит, много потребляет, много торгует, много инвестирует, много берет в долг. Рост экономики в Китае означает рост экономики во всем мире. При этом мотором китайской экономики является именно сфера недвижимости. На нее приходится примерно 30% всего ВВП этой страны. Китайцы продают миллиарды квартир, тысячи других объектов, они постоянно дают работу сотням миллионов людей, берут триллионы долларов в кредиты. Стройка и недвижимость - самая важная отрасль Китая", — сказал эксперт.

Он рассказал, что глобальные экономические проблемы в КНР начались с банкротства компании "Evergrande".

"И вот одним из моторов в этой отрасли до недавнего момента была компания "Evergrande". Она была второй по объемам строительства, и считалась одним из лидеров рынка Китая. По ряду причин она обанкротилась и теперь не может платить по своим долгам. А долги просто циклопические - это 310 млрд долларов! Это примерно 2 годовых ВВП Украины. Все, что произвела Украина за целый год, все ее граждане, включая самых богатых олигархов, стоит в 2 раза меньше, чем долг одной только этой компании", - сказал обозреватель.

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Он рассказал о тревожной цепочке, связанной с ухудшением бизнеса в других компаниях после банкротства "Evergrande".

"Падение такой огромной компании, ее неспособность выплачивать долги, вызвали шок. На китайском рынке недвижимости цены на жилье впервые за десятилетия пошли вниз, финансовое положение всех строительных компаний резко ухудшилось. Вслед за "Evergrande" начались банкротства других застройщиков. Правительство Китая по спасению утопающих, пока результатов особо сильных не дает. Уже после оказанной правительством помощи, начала рушиться другая крупная компания. Это очень напугало рынок, потому что именно эта компания считалась образцовой показательной", — сказал Яковина.

Он отметил, что в Китае возможен социальный взрыв, если власти не стабилизируют ситуацию в социальной сфере.

"Кроме того, выяснилось, что компания "Evergrande" должна деньги не только банкам, но и другим, иногда даже не строительным компаниям, у которых брала в долг под большие проценты. Банкротство "Evergrande" сейчас делает огромные дыры в бюджетах этих компаний, они в результате тоже могут пойти на дно. Также в сложной финансовой ситуации оказались местные власти в Китае. Их благополучие, как и благополучие всей китайской экономики, тоже очень зависит от благополучия рынка недвижимости. Из-за растущего кризиса на этом рынке власти городов и провинций начинают просто тонуть в долгах. Там речь идет уже о долгах в размере 8 триллионов долларов. Это очень опасно, поскольку именно местные власти в Китае отвечают за социальную сферу. Если денег на социалку не будет, то простые китайцы могут быть недовольны и могут начать восстания, тем более, что в стране очень быстро растет безработица, а многие люди оказались в отчаянном положении", — сказал обозреватель.

Он отметил, что не за горами вероятность обрушения стабильности и в китайском банковском секторе. Яковина также отметил, что следующий год обещает быть экономически сложным для всей планеты.

"Компартия пытается сейчас затыкать дыры с помощью банков, но у них резерв уже на исходе. Поэтому есть опасность, что через некоторое время банкротства могут начаться и в банковской сфере. Таким образом, падение компании "Evergrande" подорвало стабильность сектора недвижимости. Кризис в этом секторе вызывает проблемы в банковской сфере и всей китайской экономики. Но если начнет рушиться китайская экономика, как мотор мировой экономики, то появится огромная вероятность наступления всемирного экономического кризиса. Чем больше я наблюдаю за китайской экономикой, тем больше я верю в то, что в 2022 году будет довольно сложно не только для КНР, но и для всей нашей планеты, по крайней мере, в экономическом смысле", — сказал международник.

Ранее политический аналитик, главный редактор портала "After empire" Ольга Курносова сообщила, что отношения Китая и России далеки от идеальных. Политаналитик отметила, что Россия и Китай имеют общего "врага". Речь идет о США, которым обе страны солидарно противостоят.

"В этом они солидарны - и те и другие противостоят (США – ред.). Поэтому о чем-то, что усилит друг друга в этом противостоянии, они как раз и могут договориться. Экономические отношения России и Китая тоже достаточно плотные. Есть в чем Китай заинтересован, а есть, конечно, и чем Россия заинтересована. Но не надо забывать и Среднюю Азию, где и интересы Китая достаточно сильны, и Россия считает это тоже своим пространством, на которое она хочет влиять. Поэтому это те места, где им есть о чем говорить, но и есть в чем конкурировать",- сказала она.