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Эксперт объяснила, почему отношения Китая и России сегодня нельзя назвать простыми Россия и Китай хотят влиять на Среднюю Азию, и в этом они конкурируют, сообщила Ольга Курносова

Отношения Москвы и Пекина простыми назвать нельзя, несмотря на то, что оба государства противостоят США. Об этом сообщила в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" политический аналитик, главный редактор портала "After empire" Ольга Курносова.

Она также выразила точку зрения о том, к чему может привести встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на Олимпийских играх в Китае в феврале 2022 года.

"Я думаю, что пока Кремлю хочется удержать нейтральную позицию, чтобы не быть под (Китаем – ред.). Пока, скорее всего, нельзя сказать, насколько это реально, что Москва подыгрывает Пекину. Получится что-то на встрече или это будет такая дежурная история - мы посмотрим. Есть общий интерес, есть конкуренция. Так что отношения Москвы и Пекина совсем непростые", — сказала она.

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Политаналитик отметила, что Россия и Китай имеют общего "врага". Речь идет о США, которым обе страны солидарно противостоят.

"В этом они солидарны - и те и другие противостоят (США – ред.). Поэтому о чем-то, что усилит друг друга в этом противостоянии, они как раз и могут договориться. Экономические отношения России и Китая тоже достаточно плотные. Есть в чем Китай заинтересован, а есть, конечно, и чем Россия заинтересована. Но и не надо забывать и Среднюю Азию, где и интересы Китая достаточно сильны, и Россия считает это тоже своим пространством, на которое она хочет влиять. Поэтому это те места, где им есть о чем говорить, но и есть в чем конкурировать",- сказала она.

Как известно, в этом году Москва и Пекин отметили 20-летие их договора о дружбе и сотрудничестве. Между лидерами обеих стран недавно состоялась видеоконференция. Член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль в эфире "Украины 24" рассказал, какие темы Путин и Си Цзиньпин обсуждали на этих переговорах. Он обратил внимание на то, что Китай понимает, что у него с Россией есть различие в потенциале.

"Россия с Китаем дружат. Но здесь есть разность потенциалов. То есть для Китая Россия важна как военная мощь, а для России Китай важен как рынок, как экономическая мощь. И Китай очень четко это понимает", — сказал Коваль.

Напомним, ранее экс-руководитель украинской службы "Радио Свобода" Богдан Нагайло сообщил, что сближение Российской Федерации с Китаем закономерно, ведь обе страны воюют политически и экономически со странами Запада. По его словам, союз между двумя странами может угрожать и Украине:

"Не забывайте, что Украина есть не только между Россией и Китаем, но еще и между США и Китаем. Думаю, что совершенно понятно, что Пекин и Москва хотят представить объединенный фронт, как Байден и западные лидеры на прошлой неделе пытались показать единую позицию по отношению к РФ", — говорит он.