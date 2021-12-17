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Путин не будет отпускать напряжение — адвокат о действиях Кремля Николай Полозов рассказал, о чем говорит грозная риторика России

Реальная политика России расходится с ее заявлениями, заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

"Важно понимать, что Путин и Кремль действуют по принципу дворового хулигана, который подбегает, замахивается и пытается напугать. Но при этом бить он не будет, понимая, что может получить в ответ. Во время разговора Байдена с Путиным, я полагаю, Джо Байден подробно и популярно объяснил, что будет, если Россия нанесет удар. И вся эта грозная риторика о том, что нельзя переходить "красные линии", что недопустимо присутствие НАТО у российских границ и так далее остается риторикой, потому что реальная политика существенно отличается от тех грозных заявлений, которые изначально делались. В данном случае мы видим последствия этого разговора в реакции Кремля", — сказал он.

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Полозов ответил, будет ли разрядка накопившегося напряжения.

"Разрядка будет, но Путин хочет максимально продавить свои условия. Поэтому в конечном счете он не будет отпускать напряжение, он все равно будет каким-то образом манипулировать, заставляя Запад идти на какой-то компромисс", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

17 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ситуации с российской агрессией в адрес Украины нужно готовиться к худшему. Он подчеркнул, что усиление военной активности России возле украинских границ продолжается.

"Мы увеличили свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением, обмениваемся разведданными и, конечно, продолжаем поддерживать Украину", — сказал Столтенберг.