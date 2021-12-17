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Китай наращивает производство ветроэнергетики: названы показатели Мощность генераций достигла рекордных 300 гигаватт

Поднебесная вырвалась в лидеры по производству ветроэнергетики. Мощность генераций достигла рекордных 300 гигаватт, сообщили в Национальном управлении энергетики Китая. Об этом стало известно в эфире программы "Экономика" на телеканале "Украина 24".

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"Зеленые" киловатты обеспечивают сейчас более 13% потребностей страны. Этот показатель будет постепенно расти, пообещал глава страны Си Цзиньпин.

За 40 лет КНР планирует стать углеродно-нейтральным государством, в частности, полностью отказаться от угля.

Напомним, "зеленая" энергетика достигнет мощности 4800 гигаватт через пять лет. В 2026 году только 5% новопостроенных электростанций будут сжигать уголь и газ.

Мировые цены на ископаемое топливо растут, поэтому эксперты считают, что будущее — за возобновляемыми источниками энергии, в частности, экологичными солнечными электростанциями.