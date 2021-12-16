18:52, Сегодня

В США бунт: Пионтковский не исключает капитуляцию Запада перед Россией Андрей Пионтковский посоветовал Украине обратить внимание на события в Вашингтоне

Нужна ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Правильное политическое заявление сделал Зеленский, что он готов встретиться с Путиным для решения всех вопросов, прежде всего, ликвидации последствий российской агрессии. Но создается такое впечатление, что происходит чуть ли не вымаливание этой встречи, оно совершенно непродуктивно. Например, сегодня появились какие-то утечки, что, возможно, Зеленский поедет в Пекин на открытие Олимпиады, чтобы там где-то на минуточку встретиться с Путиным. Это совершенно, мне кажется, неуместно", — сказал он.

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Пионтковский указал на события, которые имеют гораздо большую значимось для Украины.

"Гораздо важнее воздействовать на то, что сейчас происходит в Вашингтоне — это такой бунт американского истеблишмента, большинства Сената и Конгресса против предательской политики Сэлливана, помощника Байдена по национальной безопасности. Сэлливан звонил в Кремль по поводу российского ультиматума, и уже через полчаса Ушаков, который наиболее ястребиные заявления против Украины и Запада делает и угрожает военным ответом на несогласие с российскими ультиматумами, готов вылететь в любую точку земного шара для подписания документа о гарантиях России, то есть фактически о капитуляции Запада. Вот это очень важное направление для украинской дипломатии. Она удачно с ним справляется, министр иностранных дел активно участвует в дискуссии в Вашингтоне и мобилизует сторонников Украины. А вот эта тема встречи с Путиным — это, мне кажется, результат постоянных контактов Ермака с Козаком, о которых сегодня Песков сознательно или несознательно проболтался", — сказал он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией о Донбассе не только в "Нормандском формате". Свое заявление он сделал в Брюсселе на пресс-конференции по завершению заседания саммита Восточного партнерства.

"Украина готова к любому формату переговоров по урегулированию. Нужно желание Российской Федерации, а его нет", — сказал Зеленский.