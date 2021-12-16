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"Для Кремля все срослось": российский эксперт о переговорах Байдена и Путина США пошли на уступки России, в Кремле позитивно оценивают переговоры Байдена и Путина, сообщил эксперт

В России власть с удовлетворением отнеслась к результатам переговоров президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политтехнолог Игорь Князев.

"Мне кажется, судя по тому, в каком виде принят новый американский бюджет, со стороны Москвы с Байденом все очень хорошо срослось. Санкции против "Северного потока-2" пропали, персональные санкции против 35 лиц пропали, и еще много чего из бюджета пропало. Поэтому, мне кажется, что все там для Кремля срослось прекрасно", — сказал эксперт.

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Он отметил, что Кремль результатами этой встречи доволен.

"Господин Байден анонсировал предстоящий новый большой разговор с Владимиром Путиным, и российская власть находится в очень позитивном настроении относительно российско-американских отношений. Интенсифицировались все контакты, обсуждения, много разговоров идет между военными и прочими. Если оценивать результаты этой встречи для Кремля, там как раз все срослось самым лучшим образом", — сказал Князев.

В свою очередь, политический аналитик Мария Золкина отметила, что Россия хочет перезагрузить свои отношения с Западом.

"Здесь важно, что украинская история сейчас является только одним из эпизодов российских переговоров с коллективным Западом. Первенство здесь имеют Соединенные Штаты Америки со стороны условленного Запада. Но российская сторона с западными визави говорит не только о Донбассе, не только об украинском эпизоде. Это большая попытка России договориться перезагрузить отношения с Западом", — сказала Золкина.

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Ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена. Администрация Байдена делает невероятно много для того, чтобы обеспечить безопасность Путина. Что она делает для безопасности Украины?" — подытожил Илларионов.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.