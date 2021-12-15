15:46, Сегодня

Отключить Россию от SWIFT невозможно: эксперт назвал причину "Иран живет без SWIFT уже сколько лет?"

России не повредит возможное отключение от международной платежной системы SWIFT, поскольку у нее есть давно своя система, заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Геннадий Дубов.

"Иран живет без SWIFT уже сколько лет? У нас давно любят фантазировать, что нужно эмбарго на поставку, соответственно, углеводородов российских, газа, нефти... Сколько они будут стоить, если Россию выбросить из этих рынков, и с какой стати европейцы на это согласятся?" – сказал он.

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"Если отрубить от SWIFT... Иран сегодня торгует только с Китаем. Хотят, чтобы западный мир просто подвинул Россию в Китай? Так они прямо декларируют, что, наоборот, их политика сдерживания Китая сегодня основывается, в частности, на поиске компромиссов с Россией. Поэтому если посмотреть через эту призму, то получится совсем иначе", - рассказал эксперт.

По его словам, SWIFT - это частная организация:

"Там частный капитал. Как ЕС (как конфедеративный орган), правительство США в принципе могут заставить частную компанию свою систему где-нибудь отсоединить? Даже формально это невозможно. Если бы хотели действительно испугать, они бы четко раскладывали конкретно, что раз, два, три, SWIFT, эмбарго и что-то еще. А то, что они говорят, - это, по сути, речь идет о том, чтобы вы отбили это "бумажное вторжение", которое происходило 2 месяца на страницах западных газет. Это дымовой занавес. Я также верю, что нам "впарят" Минск в буквальной редакции под видом того, что "мы, соответственно, защитили вас от полноценного полномасштабного вторжения из пяти направлений".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.

В свою очередь российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.