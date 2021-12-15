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Лукашенко отомстил Тихановскому: политолог назвал приговор оппозиционеру "сталинским" Сергей Тихановский позволял себе дерзить Александру Лукашенко, это "вылилось" в приговоре суда, сообщил политолог

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский получил приговор суда времен Сталина. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" белорусский политолог Валерий Карбалевич.

"Вчерашние приговоры в Беларуси уже назвали "сталинскими". Это сроки времен Сталина. Тогда такие большие сроки давали. Самое интересное, что все эти люди, которых судили, они были арестованы еще в июне, то есть задолго до начала массовых протестов. То, что власти называют беспорядками, они в них даже участвовать не могли, они не успели", — сказал политолог.

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Также он сообщил, что в "посадке" оппозиционеров главным был Сергей Тихановский.

"Паровозом" был как раз Сергей Тихановский, а все остальные, скорее всего, пошли за компанию и получили такие большие сроки. Там несколько блогеров. Фактически быть блогером в Беларуси - гораздо опаснее, чем быть даже лидером оппозиции. Тут, конечно же, личная месть Александра Лукашенко Сергею Тихановскому и за историю с его женой, которая фактически отобрала у Лукашенко значительную долю легитимности, и сам Сергей Тихановский вел свою компанию очень агрессивно, даже оскорбительно для Александра Лукашенко. Когда Лукашенко встречался с лидерами оппозиции в КГБ осенью прошлого года, Сергей Тихановский тоже вел себя с ним очень дерзко. Лукашенко таких вещей не прощает, это была личная месть Лукашенко Тихановскому. И это объясняется такими большими сроками", — сказал Карбалевич.

Кроме того, на решение суда могли повлиять санкции Запада в отношении Беларуси, сказал политолог.

"Плюс еще один момент. Этот суд состоялся после нового пакета санкций со стороны США и Евросоюза. Это тоже такой своеобразный ответ Западу, мол, чем больше вы будете нас давить санкциями, тем больше мы будем осуществлять репрессий против белорусской оппозиции. Это такой сигнал", — сказал он.

Также политолог сообщил, могут ли политических узников освободить раньше.

"Я думаю, что эти люди будут сидеть до тех пор, пока у власти будет Александр Лукашенко, пока в Беларуси сохранится нынешний политический режим. Когда этот режим исчезнет, тогда, понятно, что все получат свободу. В Беларуси сегодня более 900 политических узников", — сказал Карбалевич.

Политолог сравнил ситуацию в Беларуси с режимом в Северной Корее.

"Лукашенко внутри своей страны укрепил позиции свои. Он взял ситуацию "под контроль", он "закатал" протесты в асфальт, и сегодня невозможно представить возобновление этих протестов. Вот в Северной Корее никаких протестов нет и быть не может", — сказал он.

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Отметим, что суд в Гомеле приговорил блогера и оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима, пишет BBC. Кроме того, сообщается, что приговоры получили и фигуранты так называемого "дела Тихановского": баллотировавшийся на пост президента в 2010 году политик Николай Статкевич получил 14 лет колонии, блогер Игорь Лосик - 15 лет, член инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской на президентские выборы Артем Саков - 16 лет, модератор соцсетей проекта "Страна для жизни" Дмитрий Попов - 16 лет и блогер Владимир Цыганович - 15 лет колонии.

Напомним, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси, касающиеся 20 человек и 12 организаций. В списке, в частности, есть Дмитрий Лукашенко – сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Среди подсанкционных компаний фигурируют "Белтехэкспорт", производители удобрений "Славкалий" и "Агророзквит", являющиеся украинским дочерним предприятием "Беларуськалия", 140-й ремонтный завод, авиакомпания "Трансавиаэкспорт".

Кроме этого, в санкционный список внесли два транспортных самолета Ил-76ТД и вертолет Agusta-Westland AW-139, зарегистрированный на "Славкалий".

Национальный перевозчик "Белавиа" под санкции не попал.

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня может делать серьезную ставку на россиян.