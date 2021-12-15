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Китай и Россия называют себя друзьями: эксперт о встрече Си Цзиньпина и Путина Путин и Си Цзиньпин во время переговоров делали упор на своем сотрудничестве, вопрос Украины не поднимался, сказал эксперт

Москва и Пекин в этом году отметили 20-летие их договора о дружбе и сотрудничестве. О том, какие темы обсуждали на видеоконференции лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

"Между Си Цзиньпином и Путиным существуют личные контакты, личные связи. Они называют себя друзьями. И Путин, скорее всего, будет единственным лидером в мире, который будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в начале февраля. И на фоне того, что некоторые другие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиаде, для Китая очень важно показать, что есть зарубежные государства, которые их поддерживают. И в их разговоре уже говорилось об Олимпиаде. Путин поддержал Олимпиаду, он сказал, что Китай проведет ее на высоком уровне", — сказал эксперт.

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Он обратил внимание на то, что Китай понимает, что у него с Россией есть различие в потенциале.

"Россия с Китаем дружат. Но здесь есть разность потенциалов. То есть для Китая Россия важна как военная мощь, а для России Китай важен как рынок, как экономическая мощь. И Китай очень четко это понимает", — сказал Коваль.

Эксперт также сообщил, что на встрече между Путиным и Си Цзиньпином украинский вопрос не затрагивался.

"Коммюнике после этой встречи отличается от встречи с Байденом только потому, что у Китая и России нет спорных вопросов. Китай не вступается за какие-то другие страны, не отстаивает позицию той же Украины. Украину они вообще не обсуждали, но, например, Афганистан в этом году обсуждали", — сказал он.

Коваль считает, что встреча лидеров Китая и РФ состоялась для подведения итогов совместной работы, а также обсуждения планов на следующий год.

"В этом году - 20-летие Большого договора между Россией и Китаем о дружбе и сотрудничестве. Я думаю, что это итоговый разговор двух лидеров. То есть они подвели итоги этого года, наметили планы на следующий год", — сказал он.

Отметим, что российские СМИ сообщили о том, что сегодня, 15 декабря, Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в режиме онлайн-трансляции. Лидеры стран обсудили ситуацию с пандемией, а также зимние Олимпийские игры 2022, которые пройдут в КНР. Как пишет российское издание ТАСС, Владимир Путин назвал отношения РФ и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Напомним, ранее экс-руководитель украинской службы "Радио Свобода" Богдан Нагайло сообщил, что сближение Российской Федерации с Китаем закономерно, ведь обе страны воюют политически и экономически со странами Запада. По его словам, союз между двумя странами может угрожать и Украине:

"Не забывайте, что Украина есть не только между Россией и Китаем, но еще и между США и Китаем. Думаю, что совершенно понятно, что Пекин и Москва хотят представить объединенный фронт, как Байден и западные лидеры на прошлой неделе пытались показать единую позицию по отношению к РФ", — говорит он.

Также напомним, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.