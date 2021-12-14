22:34, Вчера

Меркель и Макрон "дуют в дудку" Путина: Гордон о том, почему не верит Западу Франция и Германия вполне могут подыгрывать Кремлю, который активно "покупает" западных лидеров, сообщил Гордон

Россия платит огромные деньги на то, чтобы коррумпировать западных лидеров и влиятельных политиков. Об этом сообщил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Я продолжаю говорить о том, что я не верю нашим западным партнерам. Я им не верю. Сейчас Bild (крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид – ред.) пишет уже после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, что она лично возражала против того, чтобы лично давать Украине немецкое оружие. Что это?" — сказал журналист.

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По его словам, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон будут подыгрывать президенту РФ Владимиру Путину.

"И Меркель, и Макрон "дуют в дудку" Путина, причем это традиционно. Франция очень пророссийски настроена всегда, традиционно. Бывший канцлер ФРГ Шредер (Герхард Фриц Курт Шредер - ред.) и Фийон (Франсуа Шарль Арман Фийон - ред.), бывший премьер Франции руководят нефтегазовыми структурами России после своего увольнения... Я не удивлюсь, если Ангела Меркель тоже переедет в Россию на работу, я не удивлюсь, поверьте мне", — сказал журналист.

Он также сообщил, что в беседе с российским миллиардером узнал, что Россия тратит колоссальные средства на то, чтобы "купить" европейских лидеров.

"Сергей Пугачев (бывший ближайший друг Путина, миллиардер - ред.) в интервью мне говорит, что европейские лидеры стоят в очереди, чтобы коррумпироваться Россией, потому что Россия платит сказочные деньги. Россия правопреемница Советского Союза. Советский Союз этим тоже баловался, причем активно все годы своего существования. Покупали и лидеров, и не лидеров", — сказал Гордон.

Напомним, ранее журналистка Алеся Бацман рассказала о мощной медиа-кампании, которую Офис президента якобы развернул против Дмитрия Гордона.

"После того как Дмитрий Гордон начал критиковать президента Зеленского и его действия, знаете, что произошло? После этого Офисом президента была развернута мощнейшая, атакующая медиа-кампания, на которую тратятся деньги не из личного кармана президента Зеленского, не из кармана кого-то из Офиса президента. Это наши с вами бюджетные деньги, наши с вами налоги", — сказала журналистка.

Неделей ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.