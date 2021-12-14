21:53, Вчера

Блокировка поставки вооружения Украине: Спивак объяснил ситуацию "Дипломатия и внешняя политика - это политика сигналов"

Позицию по блокированию поставки в Украину летального вооружения бывший канцлер Германии Ангела Меркель никогда не скрывала. Об этом заявил в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог и телеведущий Дмитрий Спивак.

"Да, это позиция Меркель с 2015 года - она ее не скрывала. У нее такая позиция - не будет здесь летального вооружения, потому что это может привести к колоссальному кровопролитию. А мы о мире говорим или о кровопролитии? Где же ваша смелость была? Нужно было наезжать на Меркель 5 месяцев назад. Это называется дипломатическое хамство, которое нам прилетит, дипломатически воздастся. У нас все хуже отношения с Германией. И Ангела Меркель продолжает там играть серьезную позицию. И Шольц - не "зеленый" пацан. И там очень сложное правительство", - сказал он.

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По его мнению, дипломатия и внешняя политика - это политика сигналов:

"А почему сегодня Макрон Путину звонит - пообщаться с ним до встречи с Зеленским? Ну, если мы такие "субъектные"... Чтобы проконсультироваться и передать нам? Ну, проконсультируются, передадут. А два года тому назад в Париже, когда Зеленский пришел и возобновился нормандский формат, было иначе... Были надежды... Вы же понимаете, что он демонстративно сегодня общается с Путиным?.. Дипломатия и внешняя политика - это политика сигналов. Он же мог не звонить сегодня, а мог позвонить неделю назад. Он звонит сегодня, чтобы завтра встретиться с Зеленским. Мы проиграли все кейсы за 2021 год".

Напомним, немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку в Украину вооружения в рамках НАТО - теперь посол Украины призывает новое правительство Германии снять блокаду. Издание отмечает, что с мая 2021 года Германия использует механизм в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам Альянса продавать оружие Украине.

Согласно информации издания, немецким вето было заблокировано следующее вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. В частности, они обсудили Украину.

Сообщается, что Путин пожаловался французскому коллеге на якобы нарушения Минских соглашений со стороны Украины. По его словам, Киев якобы обостряет обстановку на линии соприкосновения при "попустительстве ряда западных стран", которые к тому же "накачивают Украину современным оружием".

Кроме этого, Путин заявил о необходимости выработки юридически зафиксированных гарантий, которые исключили бы вступление Украины в НАТО.